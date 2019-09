15:19 Uhr

SV Mering marschiert, TSV Friedberg ist in der Krise

MSV-Trainer Abazi stapelt trotz der jüngsten Erfolge noch tief. Friedbergs Coach Ali Dabestani spricht seinem Team dagegen die nötige Qualität ab.

Von Tom Trilges

Während der SV Mering sich den vorderen Plätzen in der Landesliga Südwest nähert, droht dem TSV Friedberg eine Klasse tiefer der Abstiegskampf. Rinnenthal und Dasing belohnen sich in der Kreisliga Ost nicht für spielerisch ordentliche Leistungen. Der SV Ried gewinnt in der Kreisklasse Aichach das Derby gegen mit 4:3.

SV Mering klopft in Landesliga oben an

Beste Stimmung herrscht derzeit beim SV Mering. In der Landesliga Südwest belegt das Team von Ajet Abazi den vierten Rang. Am Sonntag gab es einen souveränen Erfolg gegen Schlusslicht Kaufbeuren. Coach Abazi will sich aber nicht aus der Reserve locken lassen, was die Saisonziele angeht: „Momentan arbeiten wir auf einen Puffer zum Relegationsplatz hin. Nach oben schauen wir nicht. Überhaupt spielt sie Tabelle für uns erst dann bewusst eine Rolle, wenn der letzte Spieltag ansteht.“ Nach einer schwachen vergangenen Saison wolle man sich stabilisieren.

Die Leistung gegen Kaufbeuren beurteilt Abazi gemischt: „Wir haben uns zu Beginn etwas überraschen lassen vom forschen Auftreten des Gegners. Vor der Pause haben wir aber schon die Kontrolle übernommen. Die zweite Hälfte war dann richtig überzeugend.“ Der gute Spielfluss aus dem zweiten Durchgang gebe den Spielern Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. „Der Hauptunterschied zu den ersten Partien ist gerade aber, dass wir die Chancen konsequent nutzen“, meint Abazi.

Fehlt dem TSV Friedberg die Qualität für die Bezirksliga?

„Die Jungs tun mir manchmal leid“, sagt Ali Dabestani, Trainer des TSV Friedberg, nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen Heimertingen in der Bezirksliga Süd. Er lobt den Einsatz seiner Spieler, stellt aber fest: „Gerade im letzten Drittel fehlt uns einfach die Qualität. Der Gegner kommt das erste Mal vor das Tor und trifft direkt den Winkel. Wir vergeben dagegen viele Chancen.“ Drei Mal in Folge verloren die Friedberger zuletzt, stehen nun auf einem Abstiegsplatz. Zeit für eine andere Herangehensweise? „Ja, darüber denke ich nach. Die anderen Mannschaften stellen sich oft hinten rein, kontern zwei, drei Mal, und haben damit Erfolg“, meint Trainer Dabestani. „Wahrscheinlich müssen wir auch hässlicher und härter spielen. Schließlich geht es für uns sportlich ums Überleben.“

Trainer Jenik vom FC Stätzling zieht überwiegend positives Fazit

Der FC Stätzling aus der Bezirksliga Nord ist mit dem dritten Unentschieden in Folge beim Tabellenzweiten aus Bubesheim nicht unzufrieden, berichtet Trainer Andreas Jenik: „Vorher hätte ich das sofort unterschrieben, zumal bei uns viele Spieler ausgefallen sind.“ Durch die Führung und eine Rote Karte wäre im Nachhinein sogar noch mehr möglich gewesen, meint Jenik. Der siebte Tabellenplatz der Stätzlinger ist seiner Meinung nach aber „genau die Region, wo wir hingehören.“

BC Rinnenthal hat "den Dreck an den Schuhen"

Einen bitteren Spieltag erlebten die Teams aus dem Altlandkreis vergangenes Wochenende in der Kreisliga Ost: Sowohl der TSV Dasing als auch der BC Rinnenthal verloren ihre Partien und befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Rinnenthal unterlag mit 2:3 in Feldheim. Eine unnötige Niederlage, findet Trainer Lubos Cerny: „Es ist das alte Lied. Hinten machen wir krasse Fehler und schenken uns die Gegentore so fast selbst ein.“ Er vermutet, dass seine Spieler die 1:7-Klatsche gegen Aichach zu Beginn noch in den Hinterköpfen hatten und deshalb zum Start in die Begegnung unsicher agierten – schnell führte Feldheim mit 2:0. „In der Folge haben wir den Gegner an die Wand gespielt und verdient ausgeglichen“, sagt Cerny. Das glücklichere Ende behielt dennoch der SV Feldheim für sich. „Momentan haben wir den Dreck an den Schuhen, aber wir kommen da auch wieder raus“, ist sich Coach Cerny sicher.

Scheitert der TSV Dasing an zu wenig Erfahrung?

Jürgen Schmid sah beim 2:4 des TSV Dasing gegen den TSV Burgheim verschiedene Phasen: „Wir sind gut gestartet und hätten in früh Führung gehen müssen. Dann aber macht Burgheim überraschend das Tor.“ In der Folge habe sich die Mannschaft kurz von dem Rückstand erholen müssen. „Nach der Pause war es aber eine tolle Leistung, meine Mannschaft hat viel Spielwitz gezeigt“, lobt Schmid. Folgerichtig drehte Dasing die Partie und führte zeitweise mit 2:1. „Der strittige Elfmeter zum Ausgleich und das aus unserer Sicht klare Abseitstor zum 3:2 sind natürlich ärgerlich, aber das passiert im Fußball“, meint der Coach. Er zweifelt aber nicht an der Spielphilosophie: „Wir werden uns nicht verbiegen. Die Spieler auf dem Platz und die Zuschauer sollen Spaß haben. Wir wollen viel den Ball haben.“ Viele Fehler ergeben sich aus Schmids Sicht dadurch, dass seine Schützlinge mit im Schnitt 21 Jahren deutlich jünger sind als die Akteure der anderen Teams. „Aber die Spieler haben Qualität und werden das lernen“, ist er überzeugt.

Kriegshaber ist keine Messlatte für den Kissinger SC

Qualität bewies auch der Kissinger SC in der Kreisliga Augsburg durch ein 6:0 in Kriegshaber. Abteilungsleiter Mario Borrelli wird angesichts des Resultats aber nicht überschwänglich: „Das ist der Tabellenletzte. Unser Anspruch ist aber ein guter Tabellenplatz. Und da müssen wir uns schon noch steigern.“ Gelegenheit dazu gebe es im kommenden Heimspiel gegen den TSV Göggingen. „Das ist eine gute Mannschaft, mit der wir uns messen können“, sagt Borrelli. Er mache dem Team diese Spielzeit allerdings keinen Druck, aufsteigen zu müssen: „Wichtig ist, dass die Jungs guten Fußball spielen und so die Zuschauer anziehen. Immerhin stehen bei uns auch fast nur Kissinger Eigengewächse auf dem Rasen.“

Kreisklasse Aichach: Ried gewinnt Derby in Ottmaring

Einen hauchdünnen Derbysieg feierte der SV Ried in der Kreisklasse Aichach beim SV Ottmaring. 4:3 hieß es am Ende, Ottmaring bleibt damit Tabellenletzter. Die Sportfreunde Bachern verpassten in Aresing den Sprung an die Spitze – sie verloren mit 0:1. Stätzling II unterlag Gundelsdorf 2:3, der SV Wulfertshausen war beim 1:3 gegen Kühbach ebenfalls nicht erfolgreich.

Safak Cetinkaya ist der Matchwinner für die Sportfreunde Friedberg

In der A-Klasse Augsburg Ost durften sich die Spieler der Sportfreunde Friedberg bei Safak Cetinkaya bedanken, der mit zwei Treffern den Auswärtssieg beim SV Mering II klar machte. Der TSV Dasing II unterlag Sielenbach 1:3, für den SV Ottmaring II gab es eine derbe 0:8-Pleite gegen die Zweite des BC Rinnenthal. Auch der SC Eurasburg in Mühlhausen sowie der FC Laimering/Rieden in Obergriesbach kamen gehörig unter die Räder – in beiden Spielen hieß es am Ende 0:6.

Jubeln durfte beim Kissinger SC nicht nur die erste, sondern auch die zweite Mannschaft: Beim TJKV Augsburg setzte sich Stefan Scheurers Team mit 1:0 durch.

Fußball-Nachlese: Zahlen, Fakten, Tore

Positivserien Der SV Mering gewann mittlerweile drei Partien in Folge. Nicht zu schlagen ist der FC Stätzling bereits seit sieben Spielen, allerdings gab es zuletzt drei Remis.



Der gewann mittlerweile drei Partien in Folge. Nicht zu schlagen ist der bereits seit sieben Spielen, allerdings gab es zuletzt drei Remis. Negativserien Keinen Fuß auf die Erde bekommt weiterhin der SC Eurasburg : Mittlerweile stehen saisonübergreifend bereits 13 Niederlagen hintereinander zu Buche. Der SV Ottmaring ist nun seit sechs Begegnungen sieglos.



Keinen Fuß auf die Erde bekommt weiterhin der : Mittlerweile stehen saisonübergreifend bereits 13 Niederlagen hintereinander zu Buche. Der ist nun seit sechs Begegnungen sieglos. Gerissene Serien Nachdem die Sportfreunde Bachern bisher kein Spiel verloren hatten, setzte es nun ein 0:1 beim Spitzenreiter BC Aresing . In der gleichen Liga blieb auch der FC Stätzling II erstmals punktlos. Für den SV Ried endete mit dem Derbysieg in Ottmaring eine Durststrecke von fünf Spielen ohne Erfolg.



Nachdem die bisher kein Spiel verloren hatten, setzte es nun ein 0:1 beim Spitzenreiter . In der gleichen Liga blieb auch der erstmals punktlos. Für den endete mit dem Derbysieg in eine Durststrecke von fünf Spielen ohne Erfolg. Torjäger Drei Treffer gelangen Christopher Fischer für den SV Ottmaring gegen Ried. Safak Cetinkaya entschied das Spiel der Sportfreunde Friedberg bei Mering II mit einem Doppelpack fast im Alleingang für sein Team. Ebenfalls zwei Tore schossen Markus Gärtner (SV Mering), Benedikt Engl (BC Rinnenthal), Kaan Ayyildiz (TSV Dasing), Pascal Mader (Kissinger SC), Jonas Gottwald (Kissinger SC), Markus Rolle (FC Stätzling II), Daniel Holzmann (SV Ried), Matthias Bauer BC Rinnenthal II) und Tobias Berger (BC Rinnenthal II).



