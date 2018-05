vor 24 Min.

SVW vertraut auf das bewährte Team

Auch Mitgliederzahl bleibt auf stabilem Niveau. Dennoch gibt es Grund zur Klage

Der SV Wulfertshausen geht mit seiner bewährten Vorstandschaft in die nächsten Jahre. Dies war das Ergebnis der turnusmäßigen Neuwahlen auf der Jahreshauptversammlung im Sportheim in Wulferttshausen. Mit Walter Föllmer, als Vorsitzendem, Dr. Norbert Schneider als Vize, Nicole Kraisy als Schriftführerin und Christine Hindelang für die Finanzen hatten sich die Amtsinhaber komplett wieder zur Wahl bereit erklärt. Siegfried Metzger und Dieter Sanders bleiben Kassenprüfer. Beide wurden vom Vorsitzenden geehrt, weil sie 22 bzw. 31 Jahre bereits in dieser Position tätig sind.

Zu Beginn erinnerte Vorsitzender Walter Föllmer daran, dass in den letzten vier Wochen drei Mitglieder des Vereins verstarben, die über viele Jahre Verantwortung für den Verein getragen hatten. Johann Korn war einer der Gründer der Fußballabteilung vor 48 Jahren und an deren Aufbau beteiligt. Viktoria „Dora“ Scherber war seit zwei Jahren Ehrenmitglied. Sie war für die Abteilungen Breitensport und Skiclub jeweils 26 Jahre als Schatzmeisterin tätig. Wolfram Winkler war viele Jahre im Tennisclub tätig und von 2013 bis 2016 Abteilungsleiter.

Laut Walter Föllmer blieb die Mitgliederzahl von 767 bei 80 Ein- und 80 Austritten konstant. Die Situation im Sportheim habe sich dank des großen Engagements der Abteilung Fußball stabilisiert. Insbesondere am Freitagabend herrsche im Sportheim viel Leben. Die Geschäftsführung des Vereins sei bei Christine Hindelang und Margarete Deisenhofer in guten Händen. Die Kassenprüfer bestätigten, dass der Verein auch finanziell auf festem Grund steht und konnten eine fehlerlose Kassenführung bestätigen.

Bürgermeister Roland Eichmann zeigte sich überrascht über die Vielfalt der angebotenen Sportarten. Er deutete an, dass man im Stadtrat sinnvollen Fördermöglichkeiten positiv gegenüber stehe. Auf dem SVW-Sportgelände könnte er sich einen Ausbau des eher bescheidenen Kinderspielplatzes vorstellen, zumal die Lechleite mit dem am Sportgelände vorbeiführendem Weg bei vielen Fußgängern, Joggern und Radfahrern auch aus der Stadt als Erholungsraum geschätzt werde.

In der Diskussion wurde auch das Thema Datenschutzgrundverordnung angesprochen. Walter Föllmer beklagte sich, dass wieder einmal die Vereine extrem belastet würden.

Zuvor hatte Brigitte Laske, Kreisvorsitzende des BLSV, allen Aktiven des Vereins gedankt und zu weiterem Engagement im Ehrenamt aufgerufen. Abschließend wurden Mitglieder für Vereinstreue geehrt:

40Jahre Dr. Klaus und Gudrun Nadler, Hannelore Fischer, Heinz Krusche, Isolde Schulz, Dr. Paul und Isolde Watzinger, Margit Dörflinger, Walter und Marie-Luise Föllmer, Matthias Gail, Willi Scherber, Wolfgang Angermayr und Wolfgang Schock.

25Jahre Anton Schwegler, Benjamin Horky, Christine Sedlmeyr, Hildegard Ernst, Roland Schlausch und Stefan Späth.

