vor 18 Min.

Sabotage am evangelischen Pfarrzentrum in Kissing

Die Türschlösser der Kissinger Einrichtung wurden mit einer schwarzen Masse verklebt.

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurden insgesamt vier Türschlösser des evangelischen Pfarrzentrums in der Schulstraße in Kissing beschädigt. Bislang unbekannte Täter brachten laut Polizei eine schwarze, klebrige Masse in die Türschlösser ein, sodass diese nicht mehr zu bedienen waren.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

