13:54 Uhr

Sachbeschädigungen bei Imker und Hundeverein

Vanadalen trieben in Friedberg und Kissing ihr Unwesen.

Unbekannte Vandalen haben in Kissing und Friedberg in den vergangenen Tagen hohe Sachschäden verursacht. Ein Bienenhaus und ein Hundeübungsplatz waren betroffen.

Ein Bienenhaus am Mergenthauer Weg in Kissing haben sich jetzt Vandalen ausgesucht und verursachten 1500 Euro Schaden. Unweit des Reit- und Hundeparks Mergenthau steht eine Waldhütte, die als Bienenhaus genutzt wurde. Vermutlich jugendliche Vandalen drangen über ein Fenster dort ein. Um einen versperrten Blechschrank zu öffnen, wurde zunächst die Eingangstür der Hütte von innen brachial aufgebrochen. Dann zerrten die Täter den Blechschrank ins Freie und brachen ihn auf. Darin befand sich nur Imkerzubehör, das sie jedoch teilweise mitnahmen.

Eine mutwillige Sachbeschädigung geschah auch auf dem Hundeübungsplatz am Fladerlach im Friedberger Süden. Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag tobten sich jugendliche Vandalen aus. Es wurden drei sogenannte Revierverstecke beschädigt, die bei der Ausbildung von Hunden zum Einsatz kommen. Dem Schäferhundeverein sind rund 400 Euro Schaden entstanden. Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizei Friedberg unter 0821/ 3231710. (tril)

Themen Folgen