vor 18 Min.

Sachschaden bei Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

Auf einem Parkplatz an der Lechhauser Straße in Friedberg sind zwei Autos zusammengestoßen.

Als er einparken will, stößt ein 57-jähriger Autofahrer mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Es entsteht ein Sachschaden.

Ein 57-Jähriger will sein Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Lechhauser Straße einparken. Als er noch einmal zurücksetzte, um besser zu parken, übersah er aber eine hinter ihm vorbeifahrende 34-Jährige. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 13.20 Uhr.

Sachschaden bei Unfall in Friedberg

Bei dem leichten Zusammenstoß sei niemand verletzt worden, meldet die Polizei Friedberg. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. (AZ)

