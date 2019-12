09:54 Uhr

Sachschaden durch Einbruch in Derchinger Unternehmen

Einbruch in eine Derchinger Firma.

Einbrecher, die jetzt in ein Derchinger Unternehmen eingestiegen sind, machten zwar keine Beute, richteten aber hunderte Euro Sachschaden an.

Jemand ist in eine Derchinger Firma eingebrochen und hat dort einen dreistelligen Sachschaden angerichtet. In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, ereignete sich der Vorfall in der Äußeren Industriestraße.

Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

