Säureunfall: Großeinsatz der Feuerwehren bei Sonac in Mering

Über 100 Feuerwehrkräfte waren am Montag bei der Firma Sonac in Meirng im Einsatz.

Plus Über 100 Feuerwehrleute sind am Montagnachmittag bei Sonac in Mering, um einen defekten Container mit säurehaltiger Flüssigkeit abzusichern. Wie lange der Einsatz dauert.

Von Eva Weizenegger

Auf dem Areal der Firma Sonac in Mering ist es am späten Montagnachmittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte gekommen. Drei Feuerwehren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die Berufsfeuerwehr Augsburg und das Bayerische Rote Kreuz rückten an, nachdem es in einem Gefahrgutcontainer auf dem Gelände zu einer chemischen Reaktion gekommen war, so Kreisbrandrat Christan Happach.

Den Feuerwehren aus Mering, Friedberg und Aichach sowie die Berufsfeuerwehr Augsburg gelang es, den Container zu sichern. Einsatzleiter und Kreisbrandrat Christian Happach berichtet: „Nach ersten Erkenntnissen lagerten in einem Spezialcontainer säurehaltige Reinigungsmittel.“

Sonac in Mering: Dämpfe traten aus einem Container aus

In dem defekten Container sei es zu einer chemischen Reaktion gekommen, deren Ursache noch unbekannt ist. Flüssigkeiten seien keine ausgetreten, jedoch Dämpfe. Diese seien aber nicht gefährlich für die Umwelt gewesen. „Der Container war ordnungsgemäß in einem weiteren Auffangbehälter im Freigelände der Firma Sonac gestanden“, erläutert Happach weiter. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehren weiter erklärt, seien keine Personen zu schaden gekommen.

Großeinsatz der Feuerwehren auf den Gelände der Firma Sonac in Merinng. Foto: Eva Weizenegger Bild: Eva Weizenegger

Etwa 100 Feuerwehrkräfte des Gefahrgutzuges des Landkreises aus Aichach, Friedberg, Mering und die Berufsfeuerwehr Augsburg sowie Rettungskräfte des Roten Kreuzes waren um 16.30 Uhr alarmiert worden und sofort zum Gelände der Firma Sonac in der Nähe der Lechstaustufe 23 gefahren. „Das ist ein in diesem Fall ganz normaler Vorgang, wenn es sich um Gefahrgut handelt“, weiß Kreisbrandinspektor Franz Hörmann aus Mering.

Die Firma Sonac will sich zu dem Vorfall in Mering nicht äußern

Das Unternehmen wollte sich am Montagabend zu dem Zwischenfall nicht äußern. Sonac verarbeitet in Mering Nebenprodukte aus der Schlachtung und stellt unter anderem Federnmehl und Geflügelmehl sowie Hämoglobin und Plasma aus Rinderblut her.

Kreisbrandrat Christian Happach informiert: „Die Produktion des Betriebs war von dem Vorfall nicht betroffen.“ Es werde ganz normal weiter gearbeitet.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg kam mit ihrem Spezialeinsatzfahrzeug, das in solchen Fällen benötigt wird. „Feuerwehrmänner mit Atemschutzgerät pumpen die Flüssigkeit aus dem defekten Container nun in ein intaktes Behältnis“, so Happach weiter. Die säurehaltige Flüssigkeit werde zur Reinigung der Anlage verwendet, hieß es gestern gegenüber unserer Zeitung.

Zur weiteren Absicherung waren noch bis in den Abend weitere Rettungskräfte und Feuerwehrmänner am Einsatzort. „Ich rechne damit, dass gegen 20 Uhr der Einsatz beendet ist“, schätzten Kreisbrandrat Happach und sein Kollege Kreisbrandinspektor Franz Hörmann.

