11:47 Uhr

Sanierung: Hier zieht der Friedberger Alpenverein ein

Die Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Haus in der Schmiedgasse 1 in Friedberg haben begonnen.

Plus Lange stand das Haus an der Schmiedgasse in Friedberg leer, nun wird es nach strengen Auflagen des Denkmalschutzes saniert. Wann die Fertigstellung geplant ist.

Anfang März haben die Sanierungsarbeiten an der künftigen Geschäftsstelle des Friedberger Alpenvereins begonnen. Es ist ein denkmalgeschütztes Haus in der Schmiedgasse 1 in der Altstadt Friedbergs. Seine Rückseite begrenzt den Archivhof im Osten. Die Gewerke, die strenge Denkmalschutzauflagen erfüllen müssen, sind seit Ende 2019 vergeben. Großteils haben örtliche Firmen den Zuschlag erhalten.

Mittlerweile sind der Außen- und Innenputz abgeklopft, die alten Installationen und Fenster und die einer Hühnerleiter gleichende alte Holztreppe ins Dachgeschoß entfernt. Zur Zeit werden das Mauerwerk ausgebessert und neue Fenster- und Türstürze denkmalschutzgerecht gemauert. Das Prälat-Alberstötter-Haus in Friedberg ist abgerissen Der Alpenverein hofft, dass die Sanierungsarbeiten wie geplant Anfang 2021 abgeschlossen sein werden, und dann der Umzug stattfinden kann. Wie berichtet, musste der Alpenverein seine bisherige Geschäftsstelle im Prälat-Alberstötter-Haus, dem alten Kinderheim in der Herrgottsruhstraße, aufgeben, weil dort der Kinderheimverein als Eigentümer ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude errichtet. Von der Stadt Friedberg erhielt der Alpenverein das Angebot, nach der Sanierung das Altstadthaus als Geschäftsstelle nutzen zu können. Der Alpenverein Friedberg musste das ehemalige Kinderheim an der Herrgottsruhstraße verlassen. Dort entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus. Bild: Ute Krogull Das unter Denkmalschutz stehende Haus in der Schmiedgasse ist eines der ältesten noch stehenden Gebäude Friedbergs. Es wurde in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts erbaut. Recht viel ältere Häuser hat Friedberg deshalb nicht, weil die Stadt um 1647 von Schweden und Augsburgern vollkommen zerstört worden ist. Das neue Gebäude des Alpenvereins stand 15 Jahre leer Über 15 Jahre stand das Haus in der Schmiedgasse leer und rottete vor sich hin. Das Interesse des Alpenvereins an diesem Haus brachte schließlich Bewegung in das weitere Vorgehen. Erstmalig sah die Stadt Friedberg die Gelegenheit zu einer konkreten und sinnvollen Nutzung des leer stehenden Gebäudes ohne Gefahr für eine uneingeschränkte öffentliche Nutzung des angrenzenden Archivhofs, wie es bei einer anderweitigen Nutzung unter Umständen zu befürchten gewesen wäre. Im November 2018 gab der Bauausschuss seine Zustimmung zur Sanierung. Die Kosten stiegen im Lauf der Planungsphase von 385.000 auf über 500.000 Euro. Die Regierung von Schwaben gewährt dabei einen Zuschuss aus den Mitteln der Städtebauförderung in Höhe von 60 Prozent der förderfähigen Kosten. (AZ) Lesen Sie dazu auch den Bericht: Neues Vereinshaus wird teurer und teurer Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

