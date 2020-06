20:00 Uhr

Sankt Michael leuchtet am Montagabend in Mering

Hier taucht die Natur die Meringer Pfarrkirche in ganz besondere Farben, am Montagabend wird die Pfarrkirche aber künstlich in Szene gesetzt.

Am Montagabend wird die Meringer Pfarrkirche in ein buntes Licht getaucht. Das steckt hinter der Aktion.

Von Eva Weizenegger

Auch die Pfarrgemeinde Sankt Michael in Mering macht mit bei dem bundesweitem Projekt „Night of the Light“, das Künstler, Agenturen, Technikfirmen, Gastronomiebetriebe, Kulturstätten und weitere Bereiche, die stark unter dem Lockdown durch die Corona-Pandemie leiden, unterstützt. Wie Pastoralpraktikant Daniel Dambacher am Sonntagnachmittag erklärt, hat sich Vincent Speck, vom Partyservice Augsburg, kurzfristige bereit erklärt, die katholische Pfarrkirche Sankt Michael gegen 21 Uhr am Montag wieder in ein farbiges Licht zu tauchen.

