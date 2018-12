vor 54 Min.

Sarina Lich ist für Jugendliche in Friedberg da

Die neue Jugendarbeiterin Sarina Lich hat das Juze in Friedberg wieder aktiviert. Die Frage ist: Wo können junge Leute überhaupt hin?

Von Ute Krogull

Die Wunschliste der Friedberger Jugendlichen kennt Sarina Lich schon: Orte, wo junge Leute gerne gesehen sind und hingehen können, bessere ÖPNV-Verbindungen in die Stadtteile, mehr öffentliches Wlan. Doch das ist nicht das Einzige, was auf der To-do-Liste der neuen Jugendarbeiterin steht. Die 27-Jährige übernimmt die Aufgabe ihrer Vorgängerin Linda Greiter, ein Jugendkulturkonzept auszuarbeiten. Greiter hat dafür mit mehreren Foren, bei denen die jungen Menschen ihre Ideen einbringen konnten, den Grundstock gelegt. Kurz darauf beendete die engagierte und allseits geschätzte Frau jedoch ihre Tätigkeit nach nur eineinhalb Jahren wieder.

Einige Zeit war daher auch das Jugendzentrum bei der Mittelschule verwaist. Nun haben die 27-jährige Lich und ihre Kollegen es wieder belebt. Neben ihr sind die Teilzeitkraft Anna Ball, die Teilzeit-Verwaltungsmitarbeiterin Karin Ganesch und der Streetworker Jürgen Rösner im Einsatz – wobei letzterer zwischen den Treffpunkten wie Bahnhof, Juze, Stadtmauer und Volksfestplatz pendelt. Kulturamtsleiter Frank Büschel sieht den Bereich somit personell nun gut aufgestellt und hofft offensichtlich auf mehr Kontinuität nach einigen Wechseln. Doch räumt er unumwunden ein: „Wir haben Nachholbedarf, was die Angebote für die Jugendlichen anbelangt.“

Nachdem junge Menschen das den Verantwortlichen immer wieder vorgehalten haben, startete die Stadt die Jugendforen. Von deren Verlauf und Ergebnissen waren alle angetan – die Grünen gleich derart, dass sie beantragten, den Jugendrat abzuschaffen und nur noch auf ganz Workshops zu setzen, bei denen sich jeder einbringen kann. Auch das ist ein Punkt, den Lich prüfen soll. Und das im Gespräch und zusammen mit den Jugendlichen, wie sie und Büschel betonten, wenngleich der Kulturamtsleiter die Arbeit in dem Jugendparlament als „zäh“ bezeichnete.

Die Grünen fordern ein neues Jugendzentrum für Friedberg

Die Frage wird insgesamt sein, wie Lich bzw. die Stadt die Jugendlichen erreichen kann. Im Januar oder Februar sollen die Wünsche aus den Jugendforen diskutiert und priorisiert werden. Ein Jugendzentrum gehört für viele dazu. Die Grünen geben hier mit ihrer Forderung nicht nach; Teile der SPD wollten die Jugendlichen daraufhin im ehemaligen Kegelzentrum am See einquartieren, was allerdings die damalige Jugendarbeiterin Greiter für ungeeignet, da zu weit ab vom Schuss ansah.

Das jetzige, recht heruntergekommene Juze wurde mit Farbe aufgehübscht. Freitag findet dort ein Kickerturnier statt und nächste Woche auf Wunsch der Besucher ein Filmabend. Lich fallen auf die Frage danach, wie sie es findet, erst einmal zwei Antworten ein: „Bunt“ und „klein“. Am besten sei es für die jüngste Zielgruppe von zwölf Jahren aufwärts geeignet; viele Besucher schauen gleich nach der Schule vorbei. Ihr Ziel: „Wir wollen den Jugendlichen Angebote machen, damit sie nicht nach Augsburg fahren müssen.“ Denn in Friedberg, das ist der Augsburgerin in den ersten Wochen ihrer Tätigkeit schon aufgefallen, gebe es wenig Orte, wo Jugendliche ihre Freizeit verbringen können, wenn sie nicht in Vereine eingebunden sind.





Diese Einbindung wird zu Sarina Lichs Aufgaben zählen, unter anderem beim Südufer-Festival, das auf die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer, Volunteers genannt, angewiesen ist. Auch dafür ist sie gerüstet, hat Erziehungswissenschaften und Erlebnispädagogik studiert, war im Jugendausbildungsbereich tätig und hat ehrenamtlich einige Veranstaltungen organisiert.

Auf das Südufer kann sie sich jedenfalls noch eine Weile vorbereiten. Wie sich im Vorfeld der Stadtratssitzung am Donnerstagabend abzeichnete, findet es im Jahr 2019 wegen des Altstadtfestes nicht statt.

Jugendzentrum Friedberg

Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag 15 bis 19 Uhr, Freitag 13 bis 20 Uhr, erster und zweiter Samstag im Monat 15 bis 20 Uhr.

