vor 6 Min.

Sautrogregatta auf der Paar startet wieder

Hiasl-Verein richtet Rennen aus

Am Freitag, 30. August, veranstaltet der Historische Förderverein Bayerischer Hiasl Kissing im Rahmen des Kissinger Ferienprogramms die allseits beliebte Sautrogregatta auf der Paar aus. Dann heißt es wieder: „In die Tröge – fertig – los!“

Treffpunkt ist ab 13 Uhr in der Glochstraße in der Nähe der Paarbrücke, die ersten Sautröge gehen pünktlich um 14 Uhr an den Start.

Jeder Teilnehmer bekommt zur Stärkung eine Bratwurstsemmel sowie ein Getränk. Teilnehmer sollen trockene Kleidung zum Wechseln, ein Handtuch und festes, wassergeeignetes Schuhwerk mitbringen. „Der Veranstalter hat bei Petrus gutes Wetter bestellt“, sagt Barbara Kurz vom Förderverein. Bei extremem Regen muss die Regatta abgesagt werden, Info-Telefon: 08233/600652 oder 0173/9224454.

„Eltern, Geschwister, Omas, Opas, Onkels, Tanten, Nachbarn, Freunde – alle sind zum Anfeuern herzlich willkommen“, sagt Kurz. Zuschauer haben ebenfalls die Möglichkeit, Steak- oder Würstelsemmeln und Getränke zu erwerben.

Anmeldungen sind im Rahmen des Ferienprogramms noch bis Donnerstag, 29. August, um 14 Uhr bei der Gemeinde Kissing möglich.

