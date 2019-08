vor 18 Min.

Sautrogregatta startet wieder in Kissing

Am Freitag schippern wieder die Sautrogbesatzungen über die Paar in Kissing. Im vergangenen Jahr fiel das Rennen dem Wetter zum Opfer.

Bisher gibt es aber nur wenige Anmeldungen für die Sautrogregatta des Hiasl-Vereins in Kissing. Dabei war sie früher meist ausgebucht.

Von Philipp Schröders

Im vergangenen Jahr mussten die Veranstalter die Sautrogregatta in Kissing schweren Herzens absagen. Das Wetter spielte nicht mit: Es regnete in Strömen und es war sehr kalt.

Nun will der Historische Förderverein Bayerischer Hiasl am Freitag, 30. August, das Rennen auf der Paar wieder im Rahmen des Ferienprogramms veranstalten. Die Wetteraussichten sind bisher auch in diesem Jahr nicht ideal, aber bis Freitag kann sich das noch ändern. Das Rennen könnte in diesem Jahr laut Barbara Kurz vom Hiasl-Verein aus einem anderen Grund ausfallen. Bisher haben sich zu wenige Teilnehmer gemeldet – nur zehn Kinder hat sie auf der Liste. „Vielleicht liegt es daran, dass es im vergangenen Jahr ausgefallen ist“, rätselt Kurz. Bis zu 36 Plätze stehen zu Verfügung. Die seien in den vergangenen Jahren meist ausgebaucht gewesen. Noch besteht aber die Möglichkeit, sich anzumelden.

Helfer sind bei der Sautrogregatta einen halben Tag im Einsatz

Kurz hofft auf weitere Teilnehmer. Die zehn Helfer des Vereins müssten sich für die Veranstaltung einen halben Tag freinehmen. Schon vor dem Startschuss sammeln sie Scherben und Müll in der Paar. Dann werden ein kleiner Steg und die Grillstation aufgebaut. Nachher muss aufgeräumt werden. All das nimmt viel Zeit in Anspruch. „Bei zehn Kindern ist das Rennen eigentlich zu kurz, um so einen Aufwand zu betreiben“, sagt Kurz.

Zuschauer können das Rennen über die Paar verfolgen

Noch ist folgender Ablauf geplant: Treffpunkt ist am Freitag ab 13 Uhr in der Glochstraße in der Nähe der Paarbrücke, die ersten Sautröge gehen pünktlich um 14 Uhr an den Start. Jeder Teilnehmer bekommt zur Stärkung eine Bratwurstsemmel sowie ein Getränk. Die Kinder sollen trockene Kleidung zum Wechseln, ein Handtuch und festes, wassergeeignetes Schuhwerk mitbringen. Die beiden Sautröge sind jeweils mit zwei Fahrern besetzt. Nur die Hände sind als Paddel erlaubt. „Eltern, Geschwister, Omas, Opas, Onkel, Tanten, Nachbarn, Freunde – alle sind zum Anfeuern herzlich willkommen“, sagt Kurz. Zuschauer haben ebenfalls die Möglichkeit, Steak- oder Wurstsemmeln und Getränke zu erwerben. Anmeldungen sind im Rahmen des Ferienprogramms noch bis Donnerstag, 29. August, um 14 Uhr bei der Gemeinde Kissing möglich.

Die Anmeldung ist auch online möglich. Bei extremem Regen muss die Regatta abgesagt werden, Info-Telefon: 08233/600652 oder 0173/9224454.

