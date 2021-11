Schau

11:58 Uhr

Titelbild für Sonderausstellung im Friedberger Schloss ist angekommen

Plus Das prämierte Porträt „Quo vadis“ von Massimiliano Pironti wird in Friedberg erstmals in Deutschland gezeigt.

Vorsichtig entfernen der Künstler und die Museumleiterin die Verpackung des gerade eben angelieferten Kunstwerks. Es ist das täuschend lebensecht wirkende Porträt einer betagten Dame. Das Werk ist Teil der neuen Sonderausstellung „Augenblicke. Zeit in der Kunst“ im Museum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg (Eröffnung ist am 20. November) und wird auch die Plakate der Ausstellung zieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen