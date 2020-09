00:31 Uhr

Schaumosten und Käse kosten

Bauernhofmuseum Jexhof bietet vielseitiges Programm

Frischen Apfelmost probieren, an frischem Holzofenbrot schnuppern oder traditionelle Käsesorten kosten. Diese Variation gibt es am Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober, im Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising. Das kulinarische Wochenende startet mit Schaumosten. Von 14 bis 17Uhr zeigen die Blumen- und Gartenfreunde Biburg, wie man aus Äpfeln naturreinen Saft gewinnt. Der reine Most kann von den Besuchern verkostet werden. Um 15 Uhr findet die Führung „Kinder führen Kinder“ mit Christiane Schwägerl statt. Die Führung ist im regulären Museumseintritt enthalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Sonntag können von 11 bis 18 Uhr traditionell und handwerklich hergestellte Käseprodukte probiert und gekauft werden. Das Angebot ist breit gefächert. Das Jexhof-Brot erhöht die kulinarische Qualität der Käseverkostung. Ab 13 Uhr kann man dem Jexhof-Bäcker über die Schulter schauen und das Holzofenbrot auch erwerben.

Junge Abenteurer im Alter von sechs bis 12 Jahren können von 14 bis 16 Uhr im Rahmen des Kinderprogramms „Um Zwei dabei“ zwei spannende Stunden bei der Aktion „Gruselig ist das Räuberleben“ rund um den Jexhof mit Brigitte Hübner erleben. Die Kosten betragen sechs Euro, Anmeldung ist nicht nötig.

Für die Eltern und interessierte Besucher bietet Maria Bodin um 15Uhr eine offene Führung zum Thema „WeibsBilder“ an. Der Rundgang vermittelt, welche Rolle die Frauen auf einem Bauernhof zu Beginn des Jahrhunderts hatten und welche Lebensbedingungen herrschten. Die Teilnahme ist im regulären Museumseintritt enthalten. Der Marktbesuch ist kostenlos. Für das Museum gilt der reguläre Eintritt. Das Museum hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (AZ)

Themen folgen