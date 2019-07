vor 20 Min.

Scheibe in Eurasburger Bürogebäude eingeschlagen

Ein Unbekannter wurde in Eurasburg offenbar bei dem Versuch eines Einbruchs gestört. Es entstand Sachschaden durch eine eingeschlagene Scheibe.

Ein unbekannter Täter hat kürzlich eine Scheibe auf der Südseite eines Bürogebäudes an der Großen Breiten in Eurasburg-Freienried eingeschlagen. Womöglich wurde der Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei der weiteren Tatausführung gestört, da in dem Bürogebäude kein Diebstahlschaden feststellbar war.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

