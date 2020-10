vor 37 Min.

Schild in Merching umgefahren und aus dem Staub gemacht

Ein Unbekannter rammt ein Verkehrsschild in Merching.

Ein Unbekannter rammt ein Verkehrsschild in Merching. Doch damit nicht genug. Denn laut Polizei folgt darauf ein weiteres Vergehen.

Eine Polizeistreife stellte am Mittwoch gegen 2 Uhr auf B2 auf Höhe des Industrieparks Merching ein beschädigtes Verkehrszeichen fest. Unbekannte hatten das Überholverbotsschild an der Bundesstraße umgefahren. Das Verkehrszeichen befand sich am Fahrbahnrand im Grünstreifen.

Schild in Merching umgefahren: Fahrzeug wohl stark beschädigt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B2 in Richtung Mering nach links von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen das Verkehrszeichen geprallt. Das Fahrzeug muss erheblich beschädigt sein. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile handelt es sich vermutlich um einen Audi A3 neueren Baujahres, der anschließend von der Unfallstelle floh.

Schild in Merching umgefahren: Die Polizei sucht nach Zeugen

Durch das umgefahrene Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

