vor 49 Min.

Schlachtabfälle bringen Motorradfahrer bei Mering zu Fall

Ein vorausfahrender Lkw hatte auf der B 2 bei Mering Ladung verloren.

Ein Schaden von 2500 Euro entstand am Dienstagmittag am Motorrad eines 48-Jährigen. Der Fahrer war laut Polizei auf der Bundesstraße 2 bei Mering an der Abzweigung nach Königsbrunn gestürzt, weil aus dem defekten Behälter eines Lkw eine schmierige Flüssigkeit ausgetreten war. Geladen hatte der Wagen unter anderem Schlachtabfälle. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. (nrö)

