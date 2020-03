vor 37 Min.

Schlägerei am Kissinger Skaterplatz endet im Krankenhaus

In Kissing haben zwei Männer einen lange schwelenden Streit klären. Das Ergebnis: Schäden an einem Auto, Platzwunde und Krankenhaus.

Am Montagnachmittag kam es in Kissing in der Bgm.-Wohlmuth-Straße am Skaterplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 44-Jähriger und ein 46-Jähriger lagen bereits seit Längerem im Zwist und trafen sich nach Angaben der Polizei Friedberg, um den Streit auszuräumen. Als der 46-jährige mit seinem Pkw am Skaterplatz eintraf, schlug der 44-jährige sofort mit einem Schraubenschlüssel gegen die Scheibe und den Außenspiegel des Fahrzeugs ein. Anschließend schlug er den 46-jährigen gegen den Kopf. Zudem wurde im Verlauf des Gerangels die Kleidung des 44-jährigen beschädigt. Der 46-jährige musste mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus Friedberg. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

