11:46 Uhr

Schlägerei auf dem Meringer Volksfest

Ein junger Mann ging auf dem Volksfest in Mering nicht nur einen anderen Besucher an. Er und sein Bruder verhielten sich auch aggressiv gegenüber der Polizei.

Nicht nur gegen einen anderen Volksfestbesucher, sondern auch gegen Polizisten verhielten sich junge Männer in Mering aggressiv. Was war passiert? Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren gerieten gegen 00.50 Uhr in der Nacht auf Samstag in Streit. Dabei schlug nach Angaben der Polizei Friedberg der 19-Jährige dem 20-Jährigen auf den Kopf und beleidigte ihn. Als die Polizei hinzukam, verhielt sich der 19-Jährige auch den Beamten gegenüber aggressiv. Er war in Begleitung seines Bruders, welcher ebenfalls aggressiv auf die Polizeibeamten zuging.

Die Polizei Friedberg nahm die jungen Männer in Gewahrsam

Die beiden jungen Männer waren betrunken und wurden in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrten sie sich und beleidigten die Polizisten. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Zudem bekommen sein Bruder und er Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung. (kru)

Themen Folgen