vor 39 Min.

Schlägerei auf der Geburtstagsparty in Friedberg

Einer der beiden Männer muss sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten.

Während einer privaten Geburtstagsfeier in einer Gaststätte an der Seestraße in Friedberg gerieten am Samstag gegen 23.10 Uhr zwei Männer aneinander. Ein 35-Jähriger wurde von einem 30-Jähringen mit der Faust in die Rippen geschlagen und dabei leicht verletzt. Nun erwartet den tätlichen Angreifer eine Anzeige wegen Körperverletzung.

