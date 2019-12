vor 51 Min.

Schlägerei auf der Nikolausparty in Merching

Diese Nikolausparty in Merching endete für zwei Partygäste blutig.

Hoch her ging es auf der Nikolausparty in Merching. Zwei Männer kamen derart in Streit, dass der Rettungsdienst nach Merching gerufen werden musste. Ein 24-Jähriger hatte seinem 25-jährigem Kontrahenten mit einem Weizenglas ins Gesicht geschlagen. Das Glas zerbrach und verletzte den 25-Jährigen an der Wange. DerAngreifer wurde ebenfalls durch die Glassplitteran der Hand verletzt. Beide Beteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst ärztlich versorgt. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.

