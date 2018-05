vor 17 Min.

Schlägerei in der Ludwigstraße

Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei in der Friedberger Ludwigstraße.

In der Friedberger Innenstadt flogen am Freitagabend wohl die Fäuste.

Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Ein Zeuge teilte dies der Polizei mit. Bei Eintreffen der Streife war nur noch ein Geschädigter mit einer blutenden Nase vor Ort. Da dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand und nur wenig sachdienliche Hinweise geben konnte, werden Zeugen gebeten sich mit der Polizei Friedberg in Verbindung zu setzen. Laut den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei der Gruppe um den Täter um Jugendliche mit Migrationshintergrund gehandelt haben.

