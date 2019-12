vor 36 Min.

Schlägerei nach dem Diskobesuch am Friedberger See

Einen Einsatz am Friedberger See hatte die Polizei nach einer Schlägerei vor der Disko.

Die Friedberger Polizei sucht nach mehreren Männern, die in einem weißen Range Rover unterwegs waren.

Nach einem Streit auf der Tanzfläche wurde ein 20-Jähriger am Sonntag gegen 2.30 Uhr aus der Diskothek am Friedberger See verwiesen. Vor der Türe wurde er von mindestens drei Personen gemeinschaftlich geschlagen. Die Täter flüchteten in einem weißen Range Rover. Eine Person trug ein graues Hemd und eine gelbe Jacke.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen

