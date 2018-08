vor 41 Min.

Schlägerei nach dem Volksfestbesuch

Reichlich Alkohol war im Spiel, als drei junge Männer im Festzelt und später auf dem Nachhauseweg aneinander gerieten.

Wie die Polizei jetzt berichtet, gab es bereits am vergangenen Freitag im Bierzelt auf dem Friedberger Volsfest eine Auseinandersetzung unter Flüchltingen. Gegen 23 Uhr waren laut Polizei drei 18- bis 21-jährige Männer zunächst verbal aneinandergeraten und stritten lauthals, weshalb die Security die Lage erst einmal beruhigte und dann die Polizei verständigte. Den Streithähnen wurde vor Ort ein Platzverweis für das Bierzelt und den Festplatz erteilt, dem sie auch mit getrennten Wegen nachkamen. Vor dem Festplatz trafen sie auf der Aichacher Straße aber wieder aufeinander und der Streit setzte sich nun in einer Schlägerei fort. Dabei wurde ein 21-jähriger an der rechten Hand verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren alle drei mit 1- bis 1,5 Promille alkoholisiert. Der Grund des Streites ließ sich wegen der Sprachbarriere nicht klären.

Unerfreulich endete auch für eine Frau am Sonntagabend der Volksfestbesuch. Ihr wurde zwischen 21 Uhr und Mitternacht ihr Damenrad entwendet. Die 50-jährige Friedbergerin hatte das rot-weiße „Pegasus“ an den Zaun bei der Feuerwehr gekettet. Das hielt den Täter jedoch nicht davon ab, dieses in aller Öffentlichkeit zu knacken und das Rad mitzunehmen.

Themen Folgen