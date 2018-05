Schlagertage: Der Aufbau verzögert sich

Erst sagt David Hasselhoff ab und nun gibt es Verzögerungen bei der Lieferung des Zeltes.

Eigentlich sollte das Zelt auf dem Festival-Gelände am Friedberger See bereits aufgebaut sein. Bisher steht allerdings nur der Zaun. Wie einer der Geschäftsführer der Schlagertage, Stefan Birri, unserer Zeitung mitteilte, wird sich der Aufbau des Zeltes auf morgen verschieben. Denn es sei nicht wie versprochen am Freitagvormittag geliefert worden. Birri erwartet das Zelt nun für Freitagabend. Die Firma, die für Lieferung und Aufbau zuständig ist, habe im Gegenzug zugesagt, auch am Sonntag zu arbeiten. „Am Montag wird das Zelt dann stehen“, bestätigt Birri. (maikö)