vor 37 Min.

Schlange stehen für Masken in Friedberg

Auf dem Markt in Friedberg findet ein Verkauf für den guten Zweck statt. Bald gibt es eine Neuauflage.

Von Josef Brutscher

Bereits um kurz vor 10 Uhr ging die letzte Maske der Initiative der Stadt Friedberg und des Aktiv-Rings Friedberg auf dem Wochenmarkt über die Verkaufstheke. „Wir waren überwältigt von der Resonanz der Käufer und der Menge an Masken, die zusammen kamen“, sagt Manuel Weindl vom Aktiv-Ring über die Aktion.

Insgesamt seien ungefähr 300 Masken von ehrenamtlichen Helfern genäht und gespendet worden; auch Material wurde gespendet. Dafür möchte Weindl sich ganz besonders bedanken. Dennoch waren die Mund-und Nasenmasken innerhalb von eineinhalb Stunden ausverkauft. Da die Menschen trotz großen Andrangs den Mindestabstand möglichst einhielten, bildete sich eine 100 Meter lange Schlange.

Bei der Aktion in Friedberg werden über 3500 Euro eingenommen

Die Aktion, bei der über 3500 Euro eingenommen wurden, setzt sich gleichermaßen für den Schutz vor Infektionen sowie für wirtschaftlich schwache Menschen ein. Denn der Verkaufserlös geht zu gleichen Teilen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Obdachloseninitiative Friedberg sowie die Friedberger Tafel. Dank des großen Auftakterfolges wird die Aktion am Freitag, 24. April, wiederholt.

Masken kann man auch selbst nähen

Wer spenden oder nähen möchte, kann sich unter info@aktivring.de bei Manuel Weindl melden und dann seinen Anteil bis Donnerstagabend vor Patchwork - Haus für Handarbeit in der Bauernbräustraße 4 in Friedberg abgeben.

Tipp: Wer sich selbst eine Maske nähen möchte und kein Gummiband zuhause hat, kann stattdessen einfach die dehnbaren Jerseystoffe von alten T-Shirts oder ähnlichen Kleidungsstücken verwenden.

