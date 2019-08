vor 20 Min.

Schlangenalarm im Indianerdorf

Autorin Susanne Muehlhauser begeistert die Merchinger Ferienkinder mit ihrem Mitmach-Programm

Die kreative Kinderbuchautorin Susanne Muehlhauser begeisterte mit ihrer abenteuerlichen Geschichte aus ihrem gleichnamigen Kinderbuch in der Merchinger Mehrzweckhalle. Sie entführte die über 40-köpfige begeisterte Zuhörerschar ins Reich der Indianer.

„Schlangenalarm im Indianerdorf“ lautet der gefährlich anmutende Titel der spannenden Geschichte, die von der Schriftstellerin lebendig vorgetragen und von ihren farbenfrohen Illustrationen aus dem Buch begleitet wurde. Die Geschichte handelt von der gelben Schlange, die nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihr plötzliches Auftauchen und Verschwinden gleich ein ganzes Indianerdorf in Atem hält. Mit vereinten Kräften und klugen Vorschlägen wird schließlich ein Plan geschmiedet, wie man das Problem lösen und das schnelle scheue Tier einfangen kann, ohne es zu töten. Dabei geht es in erster Linie darum, selbst in Furcht einflößenden Situationen eine vernünftige Lösung zu finden.

Die kleinen Zuhörer lauschten gespannt der spannenden Geschichte und waren sogleich mutig und mit Feuereifer bei der Sache, als es darum ging, die Schlange samt Schatz aufzuspüren, die der fröhlichen Autorin in den Räumlichkeiten abhanden gekommen waren. Dabei konnte das neu erworbene Wissen beim Schlangenfang gleich angewandt werden.

Mit Fantasie, Mut und Geschick erprobten die kleinen Indianer ihre Reitkünste auf den wilden Mustangs, erschufen sich Schutztotems und magische Indianerinstrumente, um sich dann im Tipi bei einem gemeinsamen Indianermahl auf die gefährliche Suche vorzubereiten. Gemeinsam gelang es ihnen dann auch tatsächlich, die Schlange aufzuspüren, sie in Schach zu halten, um an den funkelnden Schatz zu gelangen, der schließlich gerecht geteilt und mit nach Hause genommen werden konnte.

Susanne Muehlhauser schreibt und illustriert Kinderbücher und ihre außergewöhnlichen Mitmachlesungen sind in Schulen und Kindergärten sehr begehrt. Die Schriftstellerin arbeitet gerade an den letzten Seiten ihres neuesten Werkes, einer abenteuerlichen Geschichte über ein Alpaka.

