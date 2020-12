Schlossrestaurant: Seltene Chance für Hofhegnenberg

Plus Der finanzstarke Schlossherr von Hofhegnenberg plant auf seinem Anwesen ein Restaurant. Das ist für Gemeinde und Ortsteil eine Ausnahme-Chance.

Die örtliche Gaststätte bildet neben der Kirche den Mittelpunkt der Gemeinschaft. Doch gerade in den kleineren Gemeinden mussten in den vergangenen Jahren immer mehr der klassischen Dortwirtschaften schließen. So ist es auch im Saalbau Eder zu Hofhegnenberg still geworden, seitdem der letzte Wirt gestorben ist. Nur zu einer begrenzten Anzahl von Veranstaltungen hat dieser mit einer Sondergenehmigung noch geöffnet.

Schlossrestaurant: Dorfwirtschaft oder Gourmettempel?

Diese Entwicklung lässt sich im Normalfall nicht mehr umkehren. Es ist daher eine seltene Ausnahme-Chance, die sich der Gemeinde Steindorf und dem Ortsteil Hofhegnenberg nun bietet. Schlossherr Peter Löw möchte ein Restaurant eröffnen.

Wirtschaftliche Erwägungen dürften bei dem finanzstarken Eigentümer des Anwesens nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dem Liebhaber historischer Gebäude geht es vor allem darum, das Ensemble der Anlage wieder zu vervollständigen.

Ob die Neueröffnung die Lücke der in Steindorf fehlenden Dorfgaststätte schließen wird, das hängt stark vom gastronomischen Konzept ab, über das bisher noch nichts zu erfahren ist. Wenn sich das Schlossrestaurant der gehobenen Gourmetküche mit den entsprechenden Preisen verschreibt, wird es wohl kaum zum neuen Treffpunkt des Hofhegnenberger Dorflebens werden. Schlossherr Löw plant allerdings zusätzlich im Obergeschoss einen großen Multifunktionsraum, den er auch für die örtlichen Vereine zur Verfügung stellen möchte. Insofern dürfte der Ort von dem Projekt in jedem Fall profitieren.

