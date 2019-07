vor 2 Min.

Schmelzende Riesen bei der Serenade

Der Musikverein Schmiechen bietet mit Unterstützung aus Bergheim ein abwechslungsreiches Programm

Der Musikverein Schmiechen veranstaltet zusammen mit dem Musikverein Bergheim seine Sommerserenade 2019 bei der Schmiechachhalle. Sie findet am Sonntag, 21. Juli, um 18 Uhr statt.

Das Programm zur Serenade ist wieder bunt gemischt und soll jeden Geschmack treffen. Ganz aktuell ist das Stück „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler.

Der Gedanke hinter Titel und Werk ist die Klimaerwärmung, die sich auch in den Alpen durch den Rückzug der Gletscher bemerkbar macht. Das Werk beginnt mit einem ruhigen, majestätischen Teil, der die Erhabenheit der Gletscher widerspiegelt. Im schnellen Mittelteil wird die spannende Fahrt mit einem Schlittenhundegespann über die Weiten der Arktis beschrieben. Der Übergang in den letzten Teil erfolgt abrupt. Das Ausmaß der Klimaänderung wird mit einem Mal ersichtlich. Es folgt eine Art „Klagelied“ der Gletscher, das erst am Schluss des Werks mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch nächste Generationen in einen optimistischeren Ton verklingt.

Der Musikverein Bergheim mit seinem Dirigenten Marian Weser und seinen 35 aktiven Musikern wird mehr den konzertanten Part der Serenade ausfüllen. Vorsitzender Simon Schönauer und Dirigent Marian Weser in Bergheim sind beide erst Mitte 20 und haben ihr Amt vor Kurzem übernommen, als nach 30 Jahren die „alte“ Vorstandschaft das Ehrenamt an Jüngere übergeben wollte.

Beim Musikverein Schmiechen steht ein Wechsel in der Vorstandschaft mit den Wahlen nächstes Jahr an. Natürlich hofft auch der Musikverein auf eine reibungslose Verjüngung der Vorstandschaft, um damit auch ein Stück weit zukunftsfähig zu bleiben.

