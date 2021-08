14.000 Euro Schaden: 18-Jähriger weicht Hasen aus und landet im Gebüsch

Kurios: Weil er zwei Hasen ausweicht, landet ein 18-Jähriger mit seinem Auto in Schmiechen in einem Gebüsch. Der Sachschaden ist hoch. Die Feuerwehr hilft.

Ein kurioser Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Schmiechen ereignet. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW die Kirchstraße in Richtung Unterbergen. Kurz vor dem Ortsausgang kreuzten nach Angaben des 18-Jährigen zwei Hasen die Fahrbahn.

Fahranfänger weicht Hasen aus und verliert die Kontrolle

Als der junge Mann den beiden Tieren auswich, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Gebüsch im Garten eines Anwohners. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen war vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. (AZ)