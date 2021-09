Schmiechen

Dieser Verkehrs-Experte aus Schmiechen hat das Eisenbahner-Gen

Plus Als ehemaliger Geschäftsführer der Münchener Verkehrsgesellschaft ist sein Wissen in der Region gefragt. Herbert König liegt aber auch Schmiechen am Herzen.

Von Edigna Menhard

Es liegt wohl an seiner Kindheit, dass Herbert König sich Zeit seines Lebens für Züge und den öffentlichen Nahverkehr interessiert. In seinen ersten Kindheitsjahren wuchs der gebürtige Augsburger nicht weit von einem Bahnhaltepunkt und einer Straßenbahnhaltestelle auf. Das habe ihn wohl geprägt, meinten zumindest seine Eltern. Heute wohnt der 69-Jährige in seinem Schmiechener Haus direkt an den Gleisen und schaut nach wie vor wohlwollend der an- und abfahrenden Regionalbahn zu.

