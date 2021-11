Erst Kiesabbau, dann Renaturierung bei Unterbergen

Das Planungsbüro stellt den ersten Entwurf für das Projekt im Gemeinderat Schmiechen vor. Thema ist dabei auch der Transportweg für den Kies.

Die Vorbereitungen für den Nasskiesabbau nördlich von Unterbergen mit anschließen­der Biotopgestaltung gehen in die nächste Runde. Der Bebauungs­plan wurde vor gut einem halben Jahr beschlossen. Vertreter des Planungsbüros stellten nun im Schmiechener Gemeinderat den Entwurf vor, der in Kürze ausge­legt werden soll. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. In mehreren Abschnitten soll in den kommenden Jahren Nasskies abgebaut und dann die Fläche wieder verfüllt werden. Anschlie­ßend soll dort ein Biotop entste­hen, das auch als Ausgleichs­flä­che für andere Baumaßnahmen die­nen kann. Der Kies soll über die Kreisstraße und Bundesstraße 2, keinesfalls über Unterbergen, ab­transportiert werden.

Darüber hinaus hatte der Gemeinderat noch über einige weitere Angelegenheiten zu entscheiden: