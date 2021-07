Schmiechen

11:58 Uhr

In Schmiechen steigen die Gebühren für die Kinderbetreuung

Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen auch in Schmiechen.

Plus Nachdem das Haus für Kinder „Sternschnuppe“ seit Jahren große Löcher in die Schmiechener Haushaltskasse reißt, sollen nun die Kinderbetreuungsgebühren in zwei Schritten angehoben werden.

Von Edigna Menhard

Braungebrannt kamen die Schmiechener Gemeinderäte in die Schmiechachhalle zur abendlichen Gemeinderatsversammlung. Bei sonnigem Wetter waren sie nachmittags im Rahmen einer sogenannten Fahrradsitzung zu verschiedene Stellen in Unterbergen geradelt, um sich einen besseren Eindruck vor Ort verschaffen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen