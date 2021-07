Mutmachlieder und ein Musical in der Sommerserenade in Schmiechen

Plus Nach acht Monaten Pause freut sich der Musikverein Schmiechen auf seinen Auftritt im Freien. Auch Besucher aus Mering und Kissing genießen das Programm.

Mit der Bayernhymne als zweiter Zugabe und stehendem Publikum beendete der Musikverein Schmiechen seine einstündige, kurzweilige Serenade hinter der Schmiechachhalle. Gerührt vom vielen Applaus, hatte sich der Vorstand entschieden, nicht nur für den eigenen Verein, sondern auch für die zahlreichen Opfer der Hochwasserkatastrophe Geldspenden zu erbitten. Auch fünf der insgesamt sieben Jungmusiker trugen mit drei Stücken zu einem gelungenen Abend bei herrlichem Sonnenschein und Panoramablick bei.