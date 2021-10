Schüler aus Schmiechen hat seinen Wunschberuf fest im Fokus

Plus Der 17-jährige David Clauss aus Schmiechen träumt von einer Karriere hinter der Kamera und überlässt nichts dem Zufall.

Mit konzentriertem Blick schaut David Clauss auf das Display seiner Kamera, dann hebt er den Kopf, fixiert sein Gegenüber, um gleich wieder die Augen zu senken und sicherzugehen, dass alles im Bild ist. Wenn der 17-jährige Schüler ein Video produziert, kann ihn nichts ablenken. Die Arbeit mit der Kamera ist sein Berufswunsch, den er schon seit Jahren mit Zielstrebigkeit verfolgt. Seine Filme für die Mittelschule Merching oder zuletzt die Meringer Buchhandlung Platzbecker beeindrucken durch ihre Professionalität.