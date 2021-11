Wildunfall mit 1000 Euro Schaden bei Schmiechen

Auf dem Kapplweg Richtung Schmiechen springt ein Reh vor ein Auto. Das Tier stirbt an der Unfallstelle.

Einem 31-jährigen Autofahrer ist am Mittwoch auf dem Kapplweg in Richtung Schmiechen ein Reh vors Auto gelaufen. Er fuhr gegen 16.40 Uhr die Straße entlang, auf Höhe von Maria Kappel lief das Tier über die Straße. Der Autofahrer stieß mit dem Reh zusammen und das Tier starb an der Unfallstelle. Laut Polizei liegt der Sachschaden am Auto des 31-Jährigen bei etwa 1000 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. (AZ)