Schmiechen bekommt eine Gewerbeschau

Schon länger haben sich die Geschäftsleute aus Schmiechen vernetzt, um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten. Nun hat sich der Verbund ein neues Projekt ausgedacht. Er möchte in der Gemeinde, die nur knapp 1200 Einwohner hat, eine Gewerbeschau ausrichten.

Josef und Marion Kölz bieten in ihrem Geschäft Bäckweck am Kirchplatz Käsespezialitäten und andere regionale Produkte an. Vor ein paar Monaten schlossen sie sich mit anderen Geschäftsleuten zusammen, um mit Flyern und Schildern darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Läden trotz der damaligen Sperrung der Ortsdurchfahrt weiterhin erreichbar waren.

Schmiechener Geschäfsleute bilden Netzwerk

Josef Kölz sagt: „Nach der Aktion gab es bei den Gewerbetreibenden den Wunsch, dass man den Kontakt aufrechterhält und ein Netzwerk gründet. Dann ging es ziemlich schnell in Richtung Gewerbeschau.“ Zunächst musste ein Termin gefunden werden. Vor Ostern war der Plan. „Doch da sind ja die Kommunalwahlen, da mussten wir aufpassen“, sagt Kölz. Schließlich einigten sich alle Beteiligten auf Sonntag, 29. März. Es könnte allerdings dazu kommen, dass der neue Landrat an diesem Tag in einer Stichwahl gewählt werden muss. Aber das sehen die Geschäftsleute aus Schmiechen und Unterbergen entspannt, weil die Gewerbeschau in der Schmiechachhalle stattfinden soll. Dort stehen sowieso die Wahlkabinen. Die Wähler könnten sich also, nachdem sie ihr Kreuzchen gemacht haben, einfach die Ausstellung ansehen.

Auf den Ort habe man sich sofort geeinigt. „Die Halle bietet sich ja an, von den Möglichkeiten her ist sie ideal. Die Gemeinde macht auch mit“, sagt Christian Mutter, der in Schmiechen IT-Lösungen anbietet. Zudem fungiert die Gemeinde als Veranstalter. „Aus haftungstechnischen Gründen“, wie Kölz erklärt.

In der Schmiechachhalle soll die Gewerbeschau in Schmiechen stattfinden. Bild: Philipp Schröders

Die Künstlerin Katharina Velt hat ein Logo für die Gewerbeschau entworfen. „Ich habe versucht, herauszufinden, was die Gruppe will. Es gab dazu mehrere Treffen.“ Zu denen seien immer neue Leute dazugestoßen. Inzwischen machen an die 30 Aussteller mit. „Es handelt sich nicht nur um Gewerbe. Wir haben die Ausstellung aufgemacht für Künstler, Landwirte und sonstige Einrichtungen wie die Bücherei und das Bürgercafé.“ Die freiwilligen Helfer übernehmen beispielsweise die Bewirtung in der Gaststube in der Schmiechachhalle.

Aussteller sollen bei der Gewerbeschau gut präsentiert werden

Velt hat sich bereits überlegt, wie die Aussteller sich am besten präsentieren. Dabei sei es wichtig, die Besucher richtig zu lenken. Sie habe dazu mehrere Kategorien gewählt, unter anderem regionale Lebensmittel, Kunsthandwerk sowie Technik, Handwerk und IT. Ein Programm soll es auch geben. Laut Velt werden viele Attraktionen für Kinder geboten, zum Beispiel Kerzenrollen mit der Imkerei und Lesestunden mit der Bücherei. Der Wittelsbacher-Land-Verein zeigt eine Präsentation. Zudem findet eine Verlosung statt, und im Außenbereich soll es ebenfalls etwas zu sehen geben. Auch das Logo ist fertig. Es zeigt ebenes Land und zwei Flüsse, weil Schmiechen und Unterbergen zwischen Lech und Paar liegen. Im Hintergrund sind Berge zu sehen.

Die Vorbereitungen gehen laut den Geschäftsleuten gut voran. Josef Kölz sagt: „Das Schwierigste ist, zu entscheiden, wie man das alles aufzieht und die Halle gestaltet.“ Velt erklärt, dass sie noch nie eine Veranstaltung in dieser Größe geplant habe. Christian Mutter sagt zudem: „Es ist so, dass viele unterschiedliche Leute da zusammentreffen, die bisher nie etwas miteinander zu tun hatten, außer, dass sie hier ein Gewerbe betreiben. Wenn jeder seine Ideen einbringt, dann muss man manchmal ein bisschen zusammenfinden.“ Velt sieht darin aber auch einen gewissen Reiz: „Es ist interessant, dass so viele am Tisch sitzen und die Gewerbeschau uns zusammenbringt.“

Die Organisatoren hoffen, dass auch aus den Nachbargemeinden viele Besucher kommen. Zwei Wochen vor der Gewerbeschau soll die Werbetrommel richtig gerührt werden. Die Grünen haben den Organisatoren erlaubt, ihre Wahlplakate zu überkleben. Zudem werden Flyer verteilt und die Aussteller wollen mit ihren Auftritten in den sozialen Netzwerken im Internet für Aufmerksamkeit sorgen.

Die Gewerbeschau findet am Sonntag, 29. März, in der Schmiechachhalle, Schulstraße 4, in Schmiechen von 13 bis 18 Uhr statt.

