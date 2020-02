vor 54 Min.

Schmiechen will ein neues Haus für sozialen Wohnungsbau

Die Gemeinde Schmiechen will in das Haus in der Steindorfer Straße kein Geld mehr investieren. Mit einem Partner soll ein neues Gebäude für den sozialen Wohnungsbau gebaut werden.

Von Philipp Schröders

Schon länger wird im Schmiechener Gemeinderat darüber nachgedacht, wie es mit dem Wohnhaus an der Steindorfer Straße weitergehen soll. Das Gebäude mit sechs Wohnungen ist im Gemeindebesitz und stark sanierungsbedürftig. In der Vergangenheit hat die Kommune es zu sehr günstigen Konditionen an sozial schwache Gemeindebürger vermietet. Nun soll aber eine neue Lösung gefunden werden.

Im Januar hatte sich der Gemeinderat zu einer Klausurtagung getroffen und über verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Zuvor stand im Raum, das Gebäude sanieren zu lassen. In einer Gemeinderatssitzung im vergangenen Jahr stellte der Ingenieur Helmut Hilscher dazu zwei Varianten vor. Hohe finanzielle Herausforderung für Schmiechen Beide lagen aber weit über den zuvor geschätzten Kosten von 300.000 Euro. Grundsätzlich sahen sie eine Komplettsanierung vor. Die größere Lösung beinhaltete zudem ein neues Dach und ein spezielles Wärmedämmverbundsystem. Die Kosten dafür lagen geschätzt bei 1,2 Millionen Euro. Die kleinere Variante hätte rund 860.000 Euro gekostet. In der Sitzung hieß es, dass das für Schmiechen eine hohe finanzielle Herausforderung sei. Parallel war bereits über einen Neubau diskutiert worden. Wie Bürgermeister Josef Wecker erklärt, sind die Gemeinderäte bei der Klausurtagung im Januar zu der Ansicht gekommen, nicht mehr in das bestehende Gebäude zu investieren. Im vergangenen Gemeinderat haben sie vielmehr beschlossen, ein neues Haus im Rahmen des sozialen Wohnungsbau errichten zu lassen. Dazu soll ein Partner mit ins Boot geholt werden: Entweder die landkreiseigene Wohnungsbaugesellschaft oder eine Genossenschaft aus Gemeindebürgern. Laut Wecker hatte sich ein Bürger an die Gemeinde gewandt. „Er möchte aber noch nicht namentlich genannt werden.“ Der Bürger habe erklärt, dass es in der Gemeinde Interessenten gebe, die sich organisatorisch und finanziell an dem Projekt beteiligen wollten. Neubau in Schmiechen zusammen mit Partner Der Gemeinderat hat in der vergangenen Sitzung den Bürgermeister beauftragt, für beide Möglichkeiten die Grundlagen zu ermitteln. Wie Wecker erklärt, soll ein Vertreter der Wohnbau GmbH in eine der nächsten Sitzungen eingeladen werden. „Wir müssen ja erst einmal schauen, ob die überhaupt Interesse haben.“ Zudem soll der Bürger, der sich wegen dem Gebäude an die Gemeinde gewandt hat, eingeladen werden. Danach will der Gemeinderat dann entscheiden, wie weiter vorgegangen wird. Bürgermeister Wecker denkt, dass das Aufgabe des neu zusammengesetzten Gemeinderats nach der Kommunalwahl im März sein wird. „Wir wollen die Grundlage dafür schaffen“, sagt er. Radweg Wie Bürgermeister Wecker mitteilt, ist im Gemeinderat der letzte Grundstückserwerbvertrag für den Radweg zwischen Unterbergen und Mering abgesegnet worden. Damit seien alle Grundstücksverhandlungen erfolgreich abgeschlossen. Theoretisch könnten die Arbeiten noch in diesem Jahr starten. Die Ausführung ist aber Aufgabe des Landkreises, weil die Strecke entlang einer Kreisstraße verläuft. Um die Grundstücksverhandlungen habe sich aber die Gemeinde gekümmert, zudem müsse sie sich finanziell beteiligen, sagte Bürgermeister Wecker. Lesen Sie dazu auch: Wohnbau am Leonhardshof in Mering nimmt Gestalt an

