vor 39 Min.

Schmiechener ärgern sich über Raser und Falschfahrer

In Schmiechen sind bei einer Verkehrsschau auch Unfallschwerpunkte angeschaut worden.

Plus Nach zwei Jahren findet in Schmiechen wieder eine Verkehrsschau mit der Polizei statt. Was dabei herausgekommt.

Von Brigitte Glas

Nach zwei Jahren ist in Schmiechen wieder eine Verkehrsschau mit Bürgermeister Josef Wecker und je einem Vertreter der Polizei Friedberg und der Verwaltungsge­meinschaft Mering durchgeführt worden. Hierbei wurden Problempunkte und Unfallschwerpunkte besichtigt und besprochen. Der Gemeinde­rat fasste in seiner jüngsten Sit­zung die Beschlüsse.

Meringer Straße am Ortseingang Anlieger beklagen dort die über­höh­te Geschwindigkeit der Auto­fahrer. Das dort installierte Mess­gerät mit Geschwindigkeitsanzeige soll zeitweise außer Betrieb gesetzt werden, um die Wahrneh­mung wieder zu erhöhen. Trotz­dem sollen Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeit erfasst und ausgewertet werden. Der Bau ei­ner Verkehrsinsel ist derzeit nicht machbar.

In der Sackgasse "Am Bahnhof" in Schmiechen haben Busfahrer Probleme

Sackgasse "Am Bahnhof" Die en­ge Straße ist nicht einsehbar, da­her wollen die Räte ein Schild "Sackgasse" aufstellen. Ortsun­kun­dige Busfahrer fahren bisher bei Schienenersatzverkehr hinein und bekommen dann Probleme. Busse sollten in der Steindorfer Straße halten.

Ortschild Die Versetzung des Ortsschildes nahe der Paar an der Bahnbrücke, um die Geschwindigkeit zu brem­sen, ist rechtlich nicht umsetzbar und wurde deshalb abgelehnt.

Wankstraße Der Vorschlag, in der Wankstraße die Einbahnstraßen­regelung aufzuheben, wurde ab­ge­lehnt. Bei Veranstaltungen in der Schmiechachhalle werde die Straße als Parkraum gebraucht. Auch die Polizei hatte wegen der Feuerwehrausfahrt, des Abfahrts­verkehrs von der Schmiechachhalle und der sehr engen Fahrbahn im Alpenweg abgeraten.

Gemeindewohnung soll renoviert werden

Weitere Beschlüsse Die Gemeindewohnung in der Schulstraße 4 soll wieder vermie­tet werden. Die 80-Quadratmeter-Wohnung ist ausgeräumt und steht derzeit leer. Es handelt sich um einen sanierungsbedürftigen Altbau. Die Räte einigten sich auf die Renovierung von Wänden und Boden. Außerdem soll das Bad er­tüchtigt werden. Für diese "mode­ra­te Sanierung" sollten 10.000 bis 15.000 Euro ausreichen. Danach soll die Wohnung im Ort ausge­schrieben werden. Bei der Verga­be zählen auch soziale Gegeben­heiten.

Bürgermeister Wecker gab zudem be­kannt, dass die Schmiechener Wertstoffsammelstelle zum Jah­res­ende geschlossen wird. Es konn­te erreicht werden, dass die Merchinger noch für drei Jahre be­stehen bleibt. Angedacht ist, dass die Abgabemöglichkeit von Grün­gut und Bauschutt die Gemeinde übernimmt und aufrechterhält.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen