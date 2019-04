13:02 Uhr

Schmierereien an Sportanlage und Bushaltestelle

Sexistische Schmierereien und Beleidigungen haben Unbekannte in Mering und Ried-Zillenberg angebracht. Die Polizei Friedberg ermittelt.

Die Gemeinde Mering erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung an der Tribüne des Sportplatzes an der Tratteilstraße. Unbekannte hatten dort nach Angaben der Polizei mehrere großflächige Schmierereien: „Fuck 438, Fuck KSC, ACAB“ und sexistische Darstellungen in schwarzer und roter Farbe angebracht. Die Gemeinde Mering schätzt den Schaden für die Entfernung auf mehrere tausend Euro.

Die Gemeinde Ried erstattet Anzeige wegen Vorfall in Zillenberg

Auch die Gemeinde Ried erstattet Anzeige wegen Vandalismus. In Zillenberg wurden in der Kappelstraße ein Holz-Bushäuschen, Glasscheiben und ein daneben stehender Verteilerkasten mit schwarzer Farbe verschmiert. Die Vandalen hinterließen sexistische Darstellungen und andere Graffiti. Auch hier sind der Gemeinde rund 1000 Euro Schaden entstanden.

Hinweise an die Polizei Friedberg

Zeugenhinweise zu beiden Fällen an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.

