27.07.2018

Schnapsverbot am Friedberger See

Am Friedberger Baggersee ist Schnaps am Freitag verboten.

Damit die Schulabschlusspartys nicht entgleisen, hat die Stadt Friedberg für Freitag ein Schnapsverbot am Friedberger See erlassen.

Wenn in Bayern zum Wochenende die Sommerferien starten, werden auch in Friedberg die Schüler feiern. In den vergangenen Jahren trafen sie sich dazu am Nordufer des Friedberger Sees. Für Freitag hat die Stadt deshalb dort ein eintägiges Verbot für Branntwein und branntweinhaltige Getränke erlassen. Wenn dagegen verstoßen wird, werde die Polizei das als Ordnungswidrigkeit verfolgen, so Peter Zimmermann, stellvertretender Leiter der Dienststelle Friedberg. Die Beamten kommen allerdings nur hinzu, falls die Lage eskaliert.

Sicherheitspersonal ist am Baggersee im Einsatz

Die Stadt setzt Sicherheitspersonal ein. Dazu sind Mitglieder der Sicherheitswacht und der Streetworker Jürgen Rösner im Einsatz. Sie wollen Präsenz zeigen und als Ansprechpartner bei Problemen helfen. „Wir wollen den Jugendlichen vor allem klarmachen, dass sie sich so verhalten sollen, dass auch die nachfolgenden Generationen dort feiern können“, sagt Rösner.

