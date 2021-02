12:01 Uhr

Schon 300 Meringer trainieren online beim Turnverein

Plus Mittlerweile umfasst das digitale Angebot des Turnvereins Mering 33 Stunden. Der Erfolg überraschte selbst Initiatorin Micon Kreft.

Von Heike Scherer

Die Turnhallen sind seit 3. November geschlossen, und der Lockdown dauert noch mindestens bis 7. März. Sich fit zu halten und seinen gewohnten Sport zu machen, ist für viele Bürger trotzdem ein wichtiges Anliegen.

Der Turnverein Mering (TVM) ist der größte Verein der Marktgemeinde. Und von seinen sechs Abteilungen ist wiederum FitGym die mitgliederstärkste. Seit Anfang Januar bietet sie von Montag bis Sonntag ein umfangreiches Onlinetraining über Zoom an. Auch Nichtmitglieder können dreimal schnuppern und danach eine Kurskarte bei der Abteilungsleitung erwerben. Das Ganze geht auf die Idee der Abteilungsleiterin Micon Kreft zurück.

Das Online-Angebot des Turnvereins Mering umfasst die Fitness-Trendsportarten wie Hot Iron, Bodybalance, Zumba und Bodystyling. Aber auch für Kinder und Senioren sind Stunden dabei. Am Samstagvormittag gibt es für Kinder Zumba, außerdem Angebote zur Prävention und Fitness wie Yoga, Yogilates, Rückenspezial, Pilates, Bodyweight und Bodyfit.

Übungsleiter des TVM übertragen aus der Halle oder von zu Hause

Voraussetzung für die Teilnahme am Onlinetraining sind eine gute Internetverbindung sowie ein Computer, Laptop, Tablet oder ein Smartphone. Nach der Registrierung bekommen die Interessenten die Zugangsdaten für die Teilnahme über WhatsApp vom jeweiligen Trainer. Nichtmitglieder, die Schnupperstunden buchen oder eine Kurskarte erwerben möchten, sollen sich an Micon Kreft wenden über die Handynummer 0175/6967133 oder über die E-Mail-Adresse fitgym@tv-mering.de.

"Die Zugangsdaten gelten für die gesamte Dauer des Online-Trainings", verrät Micon Kreft, die seit zwei Jahren die Abteilung FitGym leitet. Früher hieß sie Fitness und Prävention. Mit neun Trainern erarbeitete Micon Kreft vor Weihnachten das Angebot, das anfangs 15 Stunden umfasste und sich inzwischen verdoppelt hat. "Die Teilnehmer sind sehr glücklich und dankbar, dass der Turnverein Mering dies für die Dauer des Lockdowns ermöglicht, und ich freue mich über die Treue meiner Mitglieder", verrät sie. Für die große Unterstützung des Vorstands bedankt sie sich ebenfalls.

Die Erste Vorsitzende Katharina Bader-Schlickenrieder genehmigte ihr das Onlineangebot, und die Zweite Vorsitzende Ingrid Motsch kümmerte sich um die erforderlichen Lizenzen und einen Laptop für die Trainer, die in den Gymnastikhallen ihren Livestream machen. Bevor sie starten konnten, wurde noch beim Landratsamt angefragt, ob es auch kein Verstoß gegen die bestehenden Corona-Regelungen der bayerischen Staatsregierung sei. Einige Trainer bieten ihr Angebot von zu Hause aus an, so auch Micon und Andreas Kreft, die den Musikkeller in ihrem Haus dazu nutzen. Für das Wochenende, 6. und 7. März, ist eine große Fitnessparty mit mehreren Kursen und einem Konzert am Sonntagabend geplant.

Alle Informationen zum Onlinetraining und der Fitnessparty sind erhältlich auf der Internetseite www.tv-mering.de.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen