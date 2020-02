09.02.2020

Schon wieder versagt das Catering beim Margeritenball in Friedberg

Plus 600 Gäste feiern beim Galaball der Margerite in Friedberg. Nach dem Chaos von 2019 ruft auch dieses Mal die Gastronomie Ärger hervor.

Von Sabine Roth

Bis 3 Uhr nachts wurde in der mit Margeriten geschmückten Max-Kreitmayr-Halle am Samstag gefeiert. Man fühlte sich in eine Welt des Glitzers und Glamours versetzt. Ein Wermutstropfen war jedoch der neue Caterer, der wegen zu wenig Personal und schlechter Essensqualität in die Kritik geriet.

Die Gäste jedoch ließen sich davon nicht unterkriegen und stellten sich kurzerhand in die Schlange, um sich selbst ihr Essen und ihre Getränke zu holen. Schon mehrmals gab es Probleme beim Catering, das 2019 der Angus Club übernommen hatte, der im Gebäude ansässig ist. Daraufhin entschied die Stadt Friedberg, dass die Auswahl des Gastronomiebetriebs dem Veranstalter überlassen bleibt. (Hier unser Bericht über die Entscheidungen vor einem Jahr.)So entschied sich das Rote Kreuz Aichach-Friedberg für den Culinaria Partyservice Augsburg von Thomas Härtl. Der Küchenchef freute sich (so stand es in der Einladung), die Gäste an diesem Abend verwöhnen zu dürfen: "Es wird eine größere Auswahl als im letzten Jahr geben und es wird am Tisch serviert." Eine Stunde Wartezeit für ein Getränk beim Margeritenball in Friedberg Weil es aus Brandschutzgründen verboten ist, in der Halle zu kochen, und man dem Caterer die Planung erleichtern wollte, bat das Rote Kreuz die Gäste darum, im Vorfeld zu bestellen und zu zahlen. Dafür erhielten sie Essensgutscheine. Ein Angebot, von dem viele Gebrauch machten. Dass aber nur acht Servicekräfte vor Ort waren, wunderte dann die Gäste sehr. Es kam zu Engpässen. Auf ein Wasser musste man mindestens eine Stunde warten und mit der Essensausgabe kam Thomas Härtl nicht mehr hinterher. Fast 600 Gäste tanzten beim Galaball der Margerite des Roten Kreuzes Aichach-Friedberg in der Max-Kreitmayr-Halle. Ärger gab es jedoch wegen des Caterings. Bild: Sabine Roth Für ihn sei das an der Tagesordnung, sagte er. "Das ist unser Geschäft und bei jeder Veranstaltung das Gleiche. Das liegt nicht am Personal. Die Leute hier sind einfach zu ungeduldig", so Härtl am Abend im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Rat: Die Gäste sollten warten und über den Abend verteilt essen. Was viele zusätzlich verärgerte: Das Essen war zum größten Teil kalt und die Qualität ließ zu wünschen übrig. Auch die Gläser für Getränke waren schon nach einer halben Stunde so gut wie weg und man durfte sein Wasser aus einem Prosecco-Glas trinken. Die meisten holten sich ihr Getränk selbst. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich nicht viel verändert. Gäste waren verärgert, doch die Tanzband machte das wieder wett. "Wir sind ja zum Tanzen da", sagte ein Paar und lachte. Friedberger Margeritenball: Caterer mit Bedacht ausgesucht Dem Geschäftsführer des Roten Kreuzes, Thomas Erdin, tat das Malheur leid. Er rief Verstärkung herbei. Vier Ehrenamtliche des BRK waren schnell zur Stelle und halfen beim Service. Auch Gäste sprangen ein. Und Erdin holte wie 2019 Susanne Wernberger, Chefin des Goldenen Sterns Rohrbach, und weitere acht Bedienungen. Als er bei ihr anrief, dachte sie, das sei ein Scherz, berichtete er. Doch es war ihm sehr ernst. Den Caterer habe man mit Bedacht ausgesucht, so Erdin. "Wir haben uns mehrmals getroffen und ihm das Problem geschildert. Er hat sich alles angesehen und wusste, was auf ihn zukommt." Für nächstes Jahr sei man aber gut gerüstet. Stefan Fuß vom Goldenen Stern sagte Erdin zu, das Catering zu übernehmen. Der Wirt schaute sich die Örtlichkeiten am Abend an und sagte: "Der Termin ist schon im Kalender eingetragen. Man muss als Caterer gut vorausplanen, dann kriegen wir das schon hin." 41 Bilder Das war der Margeritenball 2020 in Friedberg Bild: Sabine Roth Der BRK-Kreisvorsitzende, Landrat Klaus Metzger, hatte sich zu Beginn für die Treue der Gäste bedankt. Dass beim Roten Kreuz viele Menschen für andere ehrenamtlich Dienst tun, sei außerordentlich. Der Erlös des Margeritenballs fließt in diese Arbeit. Es waren über 560 Gäste im Saal, die Organisatorin Martina Vogel mit viel Fingerspitzengefühl untergebracht hatte, sodass trotzdem noch genügend Platz auf der Tanzfläche war. Das Programm sorgte für Glanzpunkte. Höhepunkt war um Mitternacht der Auftritt der Faschingsgesellschaft Lach Moro Mering mit ihrer Show "Greatest Showman". Die 14 Tänzerinnen boten mit glitzernden Kostümen und fetzigen Tanzeinlagen ein wahres Feuerwerk. 85 Kostüme, 80 Hüte und über 50 Paar Schuhe waren dafür im Einsatz. Zwei weitere Shows sorgten für Gänsehautmomente. Programm beim Margeritenball in Friedberg kommt gut an Nach der ersten Tanzrunde verzauberte die Faschingsgesellschaft Laudonia aus Lauingen mit ihrem Prinzenpaar Julia II. und Marco I. Die Showtanzgruppe mit 20 Tänzerinnen und neun Tänzern entführte die Besucher unter dem Motto "Das Buch der Schatten" mit einem spektakulären Mix aus Show, Akrobatik und tollen Kostümen aus dem Alltag. Bei der nächsten Einlage legten die Crazy Dancers aus Mering eine flotte Sohle aufs Parkett. Selbstverständlich blieb trotzdem genügend Zeit zum Tanzen. Das Parkett war bis zum Schluss sehr gut besetzt. Weil die Tom-Lorenz-Band aufgehört hatte, spielte erstmals die Klaus-Hörmann-Band aus Nürnberg. Damit hatten die Veranstalter den richtigen Riecher. Die fünf Musiker und ihre Sängerin sorgten für beste Stimmung. Ein würdiger Nachfolger, wie viele Gäste meinten. Lesen Sie auch den Kommentar von Sabine Roth: Verantwortung nicht abschieben Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast an:

