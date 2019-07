vor 6 Min.

Schüler sind fit für den Ernstfall

Georg Lenz (links) vom BRK Friedberg hat die Abschlussklassen der Mittelschule Merching fit gemacht in Erster Hilfe.

Nach den Abschlussprüfungen nehmen die Merchinger Mittelschüler an einem Erste-Hilfe-Kurs teil

Die Abschlussprüfungen haben die Neuntklässler der Merchinger Mittelschule schon längst geschrieben – aber die Zeit bis zu den Ferien nutzten sie ideal: Schon zu Beginn des Schuljahres hatte Lehrerin Katrin Kindler mit ihrer Kollegin Franziska Steinhart einen Erste-Hilfe-Kurs beim Bayerischen Roten Kreuz reserviert und einen Sponsor gefunden.

Geschäftsstellenleiter Jürgen Aumiller und Jugendberater Martin Wiedemann von der Raiffeisenbank Merching konnten den Schülern einen Gutschein für den Kurs überreichen, den sie für den Führerschein gut brauchen können.

An der Grund- und Mittelschule Merching gibt es für Schüler die Möglichkeit, sich als Schulsanitäter ausbilden zu lassen, einen Kurs den Schulleiterin Renate Janovsky leitet – die Absolventen der Schule sollen alle noch ihren Ersthelferschein bekommen können. Dazu konnten sie als Ausbilder wieder Georg Lenz gewinnen, der mit viel Erfahrung seit 1966 Erste-Hilfe-Kurse leitet. Lenz schaffte es, die Schüler, die eigentlich sehr angespannt auf ihre Abschlussnoten warteten, in kürzester Zeit für seinen Fachbereich zu begeistern. Von Anfang an bezog er die Schüler ein, konfrontierte sie sofort mit Fallbeispielen und setzte auf praktische Übungen: Wie man mit Menschen umgeht, die plötzlich „umgekippt“ sind oder das Abnehmen eines Helmes, bei einem gestürzten Motorradfahrer. Er ermunterte die Schüler, Courage zu zeigen und das Gelernte anzuwenden: „Nichtstun ist das Schlimmste, das passieren kann.“

Die Schüler der 9a und b waren voll des Lobes für den dreitägigen Kurs: Angelina gefiel besonders die konzentrierte, aber dennoch entspannte Lernatmosphäre. „Es war nicht so, als müssten wir das machen“, erzählt auch Alina begeistert: Selbst bei Situationen, die man zunächst als unangenehm empfunden hatte, wie etwa die Mund-zu-Mund-Beatmung, habe Herr Lenz den Stress herausgenommen. „Es war einfach cool!“, unterstreicht sie.

Auch wenn das Gelernte nach zwei Jahren wieder aufgefrischt werden soll, der Grundstein ist mit diesem Kurs sicher gelegt: „Wir sind für die Zukunft besser gewappnet“, meinte Michelle. Philipp sagt, die Teilnahme habe ihm persönlich gezeigt, dass er nun auf Notfallsituationen aufgeschlossener reagieren könne , selbst bei Extremsituationen wie der Herz-Druck-Massage.

Sehr positiv hat auch Lukas den Kurs erlebt: Mehrmals hat er Opfer gespielt, einen verunfallten Motorradfahrer, dem man den Helm abnehmen muss. Eine wertvolle Erfahrung für ihn, denn so hat er genau gemerkt, wie es sich für jemanden, der verletzt und hilflos ist, anfühlen muss, wenn man als Ersthelfer seine Aufgabe nicht optimal erfüllt. (crp)

