19:00 Uhr

Schulstart trotz Corona: Ein großer Tag für Kinder aus Aichach-Friedberg

Plus Der erste Schultag ist nicht nur in Friedberg von den Corona-Beschränkungen geprägt. In Mering ist man froh über die Freiflächen und Dasing hat ein besonderes Konzept.

Von Nikolai Röhrich

Eine Gruppe Erstklässler kommt die Treppe der Friedberger Theresia-Gerhardinger-Schule hinuntergelaufen. Sie tragen Masken, und ihre Eltern haben sich mit Abstand auf dem Pausenhof aufgestellt, um die ABC-Schützen in Empfang zu nehmen. Einschulung und Schulbeginn stehen in Friedberg – wie so vieles in diesem Jahr – unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie. Doch auch in anderen Orten verlief der erste Schultag anders als sonst. Hier ein Überblick.

Einschulung mit Maske in Friedberg: Von links: Esther, Annabel und Joshua Holmes mit der Konrektorin Kristina Fischer. Bild: Nikolai Röhrich

„Es ist ein großer Tag für Eltern und Kinder“, so Kristina Fischer, Konrektorin der Theresia-Gerhardinger-Grundschule. Sie berichtet von der Freude über die Rückkehr in den Regelbetrieb und von Einschnitten durch die Hygienebeschränkungen. Es sei schön, dass nun alle Schüler gleichzeitig in die Schule gehen könnten und so wieder ein Gefühl von Gemeinschaft aufkomme, so Fischer.

Um Begegnungen zu vermeiden, waren wenige Familienangehörige dabei

Die Erstklässer hatten an ihrem ersten Schultag eine Stunde Unterricht, in der sie sich gegenseitig kennenlernen konnten. Um Begegnungen auf den Gängen zu vermeiden und die Anzahl der anwesenden Familienmitglieder möglichst gering zu halten, wurde der Unterricht der ABC-Schützen der Friedberger Grundschule gestaffelt. „Wir haben uns vorgestellt und auch heute schon viel gelernt. Mir hat es Spaß gemacht“, erzählt die frischgebackene Schülerin Annabel Holmes.

Angst vor dem Coronavirus habe sie nicht, sagt sie. Auch ihre Eltern zeigen sich von der Pandemie unbeeindruckt: „Wir machen uns wegen Corona keine Sorgen. Unsere einzige Sorge ist, dass zu viel Panik gemacht wird“, so Esther Holmes, die Mutter der Erstklässlerin. Die Konrektorin Kristina Fischer kennt diese Sorge der Eltern: „Viele fragen sich, ob ihre Kinder trotz der Corona-Regeln mit Freude in den Schulalltag finden können.“

Schulstart in Friedberg: Anfangs nur Frontalunterricht

Für die zweiten bis vierten Klassen fand an der Theresia Gerhardinger Grundschule regulärer Unterricht statt. Die Kinder hätten von ihren Ferien berichtet und Gegenstände mitgebracht, die sie im Urlaub gesammelt haben, erzählt Kristina Fischer. „Normalerweise starten wir am ersten Tag in einem Sitzkreis, aber heute gab es für alle Klassen Frontalunterricht.“

Da für die Grundschüler keine Maskenpflicht in den Klassenräumen bestehe, versuche man, das Ansteckungsrisiko durch eine entsprechende Sitzordnung so gering wie möglich zu halten. Auch der alljährliche Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Jakob konnte heuer coronabedingt nicht stattfinden.

An der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg freute sich die Familie Holmes über den ersten Schultag ihrer Tochter Annabel. Die Friedberger Familie hat keine Angst vor Corona. Video: Nikolai Röhrich

Um Schüler zu unterstützen, die während des Lockdowns Schwierigkeiten beim Lernen hatten, stehen der Grundschule dieses Jahr zusätzliche Drittkräfte zur Verfügung. Für die Schulleitung sei der Start ins neue Jahr insgesamt ein großer organisatorischer Akt gewesen, so Fischer. „Letztendlich hatten wir aber doch einen ruhigen und schönen ersten Schultag.“

Die Konrektorin der Friedberger Grundschule ist zuversichtlich

Natürlich herrsche eine gewisse Unsicherheit darüber, wie es in den nächsten Wochen für die Schule weitergehe, meint Kristina Fischer. Die Konrektorin ist aber zuversichtlich: „Unsere Kinder werden es schon machen.“

Am Meringer Gymnasium ist man wegen Corona froh über die vielen Eingänge. Bild: Richard Seldmeir (Archiv)

Schulstart in Mering: Die bauliche Situation erfreut

Unproblematisch auch an der Meringer Realschule. Dort wurden die Schüler noch gestaffelt begrüßt. In den nächsten Tagen beginnt der Unterricht für alle Jahrgangsstufen aber einheitlich um 7.55 Uhr. Dies sei, aufgrund der vielen Fahrschüler, anders nicht zu lösen, so Schulleiter Andreas Pimpl. Er ist froh, dass er an der Realschule so viele Freiflächen zur Verfügung hat.

Lehrer und Schüler beginnen ein neues Schuljahr im Wittelsbacher Land 1 / 12 Zurück Vorwärts Schülerzahlen: 4981 Grundschüler (142 mehr als im Vorjahr) in 232 Klassen (+3), 1978 Mittelschüler (-77) in 101 Klassen (-2).

Erstklässler: 1273 (+127)

Klassenstärken: Fast die Hälfte der Klassen zählt 21 bis 25 Schüler, acht Prozent der Klassen sind größer. 38 Prozent der Klassen zählen 16 bis 20 Schüler, neun Prozent sind kleiner.

Neuer Schulverbund: In Friedberg wird der erste Grundschulverbund der Region aus den Grundschulen Süd, Theresia-Gerhardinger, Stätzling und Ottmaring gebildet. Die Sprengel bleiben gleich. Geht ein Schüler aus einem Sprengel an eine der anderen Schulen, ist kein Gastschulantrag mehr nötig.

Lehrer: Die Zahl der Lehrer stieg im Vergleich zum Vorjahr von 455 auf 590. Diese Zahl bezieht sich auf Köpfe, nicht auf Vollzeitstellen. Viele Lehrer arbeiten Teilzeit. Von den 590 sind 468 aktive Lehrer an Grund- und Mittelschulen, 43 Lehramtsanwärter, 68 Fachlehrer und elf Förderlehrer.

Zweitqualifizierte: An einigen Grund- und Mittelschulen arbeiten Realschul- oder Gymnasiallehrer, die eine zusätzliche Qualifizierung erwarben: sechs an Grund-, 13 an Mittelschulen. Zwei kehrten an Realschule oder Gymnasium zurück.

Mobile Reserve: Sie wurde von 739 auf 804 Stunden aufgestockt.

Personalien: Cornelia Zeman, bisher Konrektorin der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach, wird deren neue Leiterin. Nachbesetzt werden müssen die Konrektorenstellen an der Steub-Schule Aichach und an der Grund- und Mittelschule am Lechrain Aindling.

Schüler mit Migrationshintergrund: 1705, sie werden unter anderem durch Deutschförderklassen, Deutsch-Plus-Kurse, Drittkräfte zum Spracherwerb und Vorkurse zur Erleichterung des Übergangs in die Schule unterstützt.

Inklusion: In insgesamt 14 Kooperationsklassen (Vorjahr: 19) an elf Grund- und Mittelschulen arbeiten Förderschullehrer mit Schülern. Neu sind Kooperationsstufen an fünf Grund- und Mittelschulen, in denen Förderschullehrer klassenübergreifend Kinder mit Förderbedarf betreuen.

Schulpsychologen: Sechs, sie haben 53 Stunden zur Verfügung (36).

Neue Angebote: Um coronabedingte Defizite auszugleichen, gibt es drei neue Angebote. Voraussichtlich drei Teamlehrer ersetzen Stammlehrer, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur Risikogruppe keinen Präsenzunterricht halten können. Die Teamlehrer (zum Beispiel Lehramtsstudenten, Personen mit abgeschlossenem Studium außerhalb der Lehrämter oder mit Vorbildung im erziehungswissenschaftlichen Bereich) stehen im Unterricht und kooperieren mit den Stammlehrern. Brückenangebote von Schuljahresbeginn bis Weihnachten helfen, Lücken in Deutsch und Mathe freiwillig zu schließen. Ferienkurse in der letzten Sommerferienwoche und in den Herbstferien unterstützen an sieben Grundschulen Kinder mit Flucht-/Migrationshintergrund. Zum Teil geben Drittkräfte oder Studenten diese Kurse. (nsi)

„Das hat es uns ermöglicht, die neuen Schüler der fünften Klassen und ihre Eltern aufgeteilt an Infopunkten über Klassenzusammensetzung, Stundenplan und weitere organisatorische Dinge zu informieren“, erklärt der Schulleiter.

Sein Kollege Josef Maisch vom Meringer Gymnasium ist ebenfalls froh über die bauliche Situation: „Wir haben viele Eingänge, Klassenzimmer im Erdgeschoss mit Zugang zum Freien und können so eine Ballung vermeiden.“

In Dasing gehen die Schüler gestaffelt in die Schule –im Halbstundentakt. Bild: Peter Stöbich (Archivbild)

Schulstart in Dasing: Schulleiter Schmid sieht ein Konzept mit Potenzial

Maisch ist froh, dass nun endlich wieder im Klassenverbund unterrichtet werden kann. „Es geht jetzt darum, nicht immer nur zu sehen, was nicht geht, sondern jetzt das Beste daraus zu machen“, sagt Maisch. Vielleicht biete das auch eine Chance, das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klassen zu stärken.

Ein Konzept mit Zukunftspotenzial hat man unterdessen in Dasing gefunden. Denn dort sind die Schüler gestaffelt und im Halbstundentakt in die Schule gegangen. Um nicht zu viele Personen auf einmal in der Schule zu haben, gab es zudem eine Begrenzung für Begleiter. So durften lediglich zwei Personen pro Kind mit in die Mehrzweckhalle kommen. Ein Konzept, das laut Schulleiter Gerhard Schmid derart ruhig und gesittet vonstattenging, dass es auch in Zukunft Anwendung finden könnte. (mit sev und pos)

