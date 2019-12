vor 47 Min.

Schultasche einer 16-Jährigen in Friedberg gestohlen

Schultasche in Friedberg gestohlen: Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Schülerin hat in Friedberg ihre Tasche kurz unbeobachtet gelassen und schon war sie weg. Der Verlust beträgt hunderte Euro.

Nahe der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg ist offenbar die Schultasche einer 16-Jährigen entwendet worden. Am Dienstag gegen 16.45 Uhr stellte sie die Tasche an einen Baum im Friedberger Stadtgarten auf Höhe des Pausenhofs der Theresia-Gerhardinger-Grundschule.

Ein noch unbekannter Täter nutzte laut Polizei einen unbeobachteten Moment und entwendete die schwarze Tasche. Der Wert der erbeuteten Gegenstände wird von der 16-Jährigen auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

