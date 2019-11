10:10 Uhr

Schulwand in Dasing mit rohen Eiern beworfen

Die Schule in Dasing wurde von Unbekannten mit Eiern beworfen.

Möglicherweise an Halloween warfen Unbekannte rohe Eier an die Fassade der Grund- und Mittelschule Dasing.

Eine frisch gestrichene Hauswand an der Dasinger Grund- und Mittelschule ist mutwillig beschädigt worden. Am Montag wurde der Friedberger Polizei die in der Schulstraße begangene Tat angezeigt. Unbekannte bewarfen demnach die Fassade mit rohen Eiern.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Montag. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

