vor 21 Min.

Schulweghelfer in Friedberg verzweifelt gesucht

Dienstag beginnt das neue Schuljahr. Doch Schülerlotsen sind in Friedberg Mangelware.<b></b>

Schülerlotsen helfen beim Überqueren von Straßen. Warum es dieses Jahr in Friedberg düster aussieht.

Von Chiara Ferner

Annemarie Schulte-Hechfort ist verzweifelt: „Wir schaffen es nicht mehr.“ Die Koordinatorin des Schulweghelferdienstes in Friedberg weiß nicht, wie sie die Kinder im kommenden Schuljahr sicher über gefährliche Straßen in Friedberg bringen soll. Drei Schulwegbegleiter haben das Team verlassen und können nicht mehr beim Überqueren von Straßen helfen. „Wir wissen nicht, wie wir jetzt die Zeiten abdecken können“, sagt Schulte-Hechfort, die alles tut, um Zuwachs für das Schulwegbegleiter-Team zu gewinnen. Die Zeit drängt, den am Dienstag ist der erste Schultag.

Wer kann mitmachen? „Jeder“, lautet die Antwort von Schulte-Hechfort. Seit vielen Jahren koordiniert sie die Verkehrshelfer in Friedberg. Ein großes Problem ist ihrer Meinung nach, dass berufstätige Menschen die Tätigkeit nicht ausführen können. Die Schichten – morgens vor Schulbeginn und am Mittag zwischen 11.30 und 13.30 Uhr – seien mit Berufstätigen unmöglich zu besetzen. Deswegen melden sich erfahrungsgemäß Rentner, die ihre freie Zeit sinnvoll nutzen möchten, weiß Schulte-Hechfort. Sie freut sich über jeden Freiwilligen – sonst „sieht es im Augenblick sehr brenzlig aus.“ Jeder Helfer bekommt eine kleine Aufwandsentschädigung.

Die gefährlichen Stellen in Friedberg

Dass die Situation angespannt ist, merkt die Ehrenamtliche daran, dass die Helfer viel zu viele Schichten absolvieren müssen. Bis zu viermal wöchentlich stehen sie an der B300, der Bushaltestelle am Stadtbad oder der Kreuzung bei der Garage Ost. Das sei einfach zu viel, findet Schulte-Hechfort.

Vor 20 Jahren, als die Schulweghelfer in Friedberg das erste Mal im Einsatz waren, war die Lage deutlich entspannter. „Der Verkehr ist sehr viel schlimmer geworden“, bedauert die Helferin. Und: „Kinder sind und bleiben Kinder.“

Die Kleinen seien oft leichtsinnig, achteten nicht auf abbiegende Autos und kennen die Verkehrsregeln nicht. Genau deshalb ist es wichtig, dass es jemanden gibt, der ihnen sagt, wann sie die Ampel gefahrlos überqueren können und der auf sie aufpasst.

Kontakt für Interessierte

Interessierte können sich bei der Theresia-Gerhardinger-Grundschule, der Polizeidienststelle Friedberg oder bei Annemarie Schulte-Hechfort unter Telefon 0171-3468191 melden.

