vor 1 Min.

Schwaben feiert in Stätzling

Die Augsburger siegen bei der 48. Auflage des internationalen C-Junioren-Turniers des FCS. Bei der D-Jugend spielt das Wetter nicht bis zum Ende mit.

Von Andreas Heckmeier

Bei der 48. Auflage des Stätzlinger C-Juniorenturniers ging der TSV Schwaben Augsburg am Karsamstag bei der elften Teilnahme zum ersten Mal als Sieger hervor. Die beiden Teams des FC Stätzling erreichten die Plätze zwei und vier, der österreichische Gast SC St. Valentin wurde Siebter. Die SpVgg Kaufbeuren setzte sich beim D-Juniorenturnier vor dem FC Stätzling durch.

Nach der Begrüßung durch den zweiten Bürgermeister der Stadt Friedberg, Richard Scharold, kämpften acht Mannschaften in zwei Gruppen um den Einzug ins Halbfinale des traditionellen C-Jugendturniers. In der Gruppe A gewann der FC Stätzling I alle drei Partien ohne Gegentreffer. Zum Auftakt gab es einen 8:0-Erfolg gegen SC St. Valentin (Tore: Böhm/2, Cena, Iffarth, Stegmiller, Ullmann, Gruener, Eigentor) und einen 2:0-Sieg gegen den TSV Bobingen (Tore: Iffarth, Giordanelli). Beim 1:0 gegen Titelverteidiger Neu-Ulm, die dennoch in die Vorschlussrunde einzogen, erzielte Stegmiller den einzigen Treffer. Die österreichischen Freunde des SC St. Valentin wehrten sich tapfer und wurden ohne eigenen Treffer hinter dem TSV Bobingen schließlich Gruppenvierter.

Die zweite Stätzlinger Mannschaft schaffte in der spannenden Gruppe B letztendlich den zweiten Platz. Während der FC Affing ohne Punktgewinn Gruppenvierter wurde, kamen drei Teams auf jeweils fünf Punkte. Der direkte Vergleich sprach dabei für den TSV Schwaben Augsburg und beim notwendigen Elfmeterschießen zwischen den punkt- und torgleichen Teams des FCS und des FC Königsbrunn gelang den Stätzlingern der Einzug ins Halbfinale. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Schwaben Augsburg (Tor: Hayrullahu), ein 2:0 gegen Affing (Tore: Stöckl, Tusch) und ein 0:0 gegen Königsbrunn.

Im Halbfinale traf Stätzling II dann auf die eigene C1, erreichte ein torloses Remis und scheiterte schließlich erst im Elfmeterschießen mit 1:3. Der TSV Neu-Ulm verpasste den erneuten Finaleinzug durch eine 0:1-Niederlage gegen Schwaben Augsburg.

Im Endspiel des LEW-Cups um den Auto Schmid Wanderpokal war die Bayernliga-C1 des FC Stätzling vor gut 200 Zuschauern zwar optisch überlegen, kassierte aber gegen das Bezirksoberliga-Team der Augsburger Schwaben einen entscheidenden Gegentreffer bei der 0:1-Niederlage. Bei der Siegerehrung überreichten LEW-Vertreter Sebastian Schipfel und FCS-Vorsitzender Andreas Beutlrock Pokale an die teilnehmenden Mannschaften und auch an den besten Torschützen Sulan Güney (4 Treffer, TSV Neu-Ulm).

Das D-Juniorenturnier fand am Ostersonntag bei schlechterem Wetter statt – und so musste auch die letzte Begegnung des Turniers ausfallen, da der Platz zu schlecht wurde. Zudem mussten die Organisatoren durch das Nichterscheinen der FT Jahn Landsberg einen Ausfall verkraften. Mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage erreichte die D1 des FC Stätzling hinter der SpVgg Kaufbeuren den zweiten Platz. Gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden.

Themen Folgen