Schwabens beste Konditorin eröffnet eine Backstube in Friedberg

Plus Die Friedbergerin Jessica Metzger hat sich einen Traum erfüllt. In der Patisserie gibt es Torten nach Wunsch und eine besondere Schokoladensorte.

Von Sabine Roth

„Ein Leben ohne Torte ist möglich, aber sinnlos.“ Das ist einer der Sprüche, die vor dem Eingang der neuen Patisserie 17 in der Probststraße 9 zu lesen sind. Und viele Friedberger sehen das offenbar ähnlich: Am Eröffnungstag warteten schon um 10 Uhr schon die ersten Kunden, bis Jessica Metzger voller Stolz die Türe zu ihrer Backstube öffnete.

Viel Platz hat sie nicht, doch es reicht ihr aus. Auf nur 17 Quadratmetern haben die Vitrine mit den Törtchen, der Ofen und die Knetmaschinen ihren Platz gefunden. Die Mutter von Jessica Metzger musste für dieses neue Reich ihren früheren Hobbyraum räumen und renovieren. Aber das hat sie gerne gemacht für ihre Tochter, die ihren Beruf aus voller Leidenschaft ausübt.

Die Zutaten der Patisserie 17 kommen aus der Region

„Ich backe alles, was Menschen glücklich macht“, sagt sie und freut sich, wenn positive Rückmeldungen kommen. Am liebsten fertigt sie individuelle Hochzeitstorten. „Hier kann ich mein Bestes zu einem besonderen Fest beitragen.“ Aber auch Pralinen und Schokoladen kreiert sie. Ruby heißt eine neue Schokoladensorte, die aus einer speziellen Verarbeitung der Ruby-Kakaobohne stammt. Sie sieht rosafarben aus und ist ohne Farb- und Konservierungsstoffe hergestellt. Die meisten Zutaten kommen aus der Region, wie zum Beispiel das Mehl von der Bennomühle und die Eier vom Lärchenhof. Die Schokolade bezieht sie direkt aus Frankreich und die Haselnüsse aus dem Piemont.

Die gebürtige Friedbergerin hat Hauswirtschafterin gelernt und danach ihren Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanagement gemacht. Weil ihre Leidenschaft das Backen ist, hat sie noch eine Ausbildung zur Konditorin angehängt. In Schwaben war sie die beste und in Bayern war sie die zweitbeste Konditorin. Vor der Meisterprüfung hat sie in namhaften Betrieben in München gearbeitet. Heute leitet sie die Backstube in einer Behindertenwerkstatt in Augsburg.

Ihre eigene Patisserie sei aber schon immer ihr Traum gewesen. Hier könne sie ihre Ideen einbringen. Vor allem das Modellieren mit Zuckerguss gehöre zu ihren Steckenpferden. Hier entstehen Fußbälle, Blüten und vieles mehr. „Nichts ist unmöglich“, sagt die Konditormeisterin.

Patisserie 17 in Friedberg: Der Name hat drei Gründe

Woher aber kommt der Name Patisserie 17? Das hat drei Gründe, erklärt Metzger. Am 17. Oktober hat sie in ihrer neuen Backstube das erste Mal gebacken, sie hat an einem 17. Geburtstag und die Backstube hat genau 17 Quadratmeter.

Einmal im Monat wird es künftig den Backstubenverkauf geben. Der erste am Samstag war ein voller Erfolg, obwohl aufgrund der Corona-Pandemie keine große Feier möglich war. Das macht die Konditormeisterin sehr glücklich, ist die Patissierie 17 doch ihre Herzensangelegenheit. Bestellungen nimmt sie unter info@patisserie-siebzehn.de entgegen.

